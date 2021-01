"Hay que pertenecer a la mafia más absoluta para utilizar el historial clínico de una persona para blanquear la actuación de Salud con las vacunas"

La alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero, ha calificado de "miserable y deleznable" que hayan accedido a su historial clínico sin permiso "para tapar la noticia del día sobre la vacunación del Consejo de Salud, de todo su equipo directivo y de funcionarios no asistenciales. "Hay que pertenecer a la mafia más absoluta para hacer algo así".

Clavero admite que a finales de la semana pasada recibió la vacuna en el centro de salud en el que fue citada "a plena luz del día y con otras personas". "Me vacuné porque así lo prescribió el médico al ser una paciente oncológica de alto riesgo e inmunodeprimida y tener una exposición social alta. Cualquier otra persona en mis circunstancias estaría de baja, pero yo siento que no puedo abandonar el barco en plena crisis. Siento que debo seguir adelante".

"Si no lo llega a prescribir el médico, yo no me habría vacunado. Yo soy la que pregunta si de forma natural me toca y me dicen que sí, que debo vacunarme o estar de baja en casa porque soy una paciente de riesgo y me entonces me vacuné con total normalidad" dice.

Clavero, dada la información publicada, pedirá el correspondiente informe al médico con la prescripción de la vacuna. "Yo no llamo al centro de salud para vacunarme, es el médico el que me llama y me cita. Yo no investigo nada más. No miré nada más. Hice caso a mi médico".

Clavero estaba siendo sometida hoy a pruebas en el hospital Virgen de la Arrixaca porque el cáncer que padece, al parecer, se le está reproduciendo ya que está empezando a mostrar los mismos síntomas. Lleva dos semanas de pruebas y el próximo lunes tiene cita con la oncóloga.

La alcaldesa de Molina de Segura ha advertido de que no va a permitir "ningún linchamiento político ni a mi equipo de gobierno ni a mi partido por una cuestión que pertenece a mi ámbito personal y de salud".

Clavero, que cree que su caso en nada es comparable con la actuación del Consejero de Salud con las vacunas, ha resaltado que su cargo siempre ha estado a disposición de su partido "y si por este motivo o cualquier otro me piden que dimita, yo dimitiré porque me debo a Molina de Segura en primer lugar y luego a mi partido gracias al cual estoy ocupando el cargo que ahora ocupo".

Clavero padece un carcinoma de cavum, una tumoración maligna del cavum que es la parte superior de la faringe, también conocida como nasofaringe.

La alcaldesa de Molina de Segura anunció que padecía cáncer en noviembre de 2019 e informó de que aunque tendría que someterse a tratamiento, no dimitiría. Sí que tuvo que hacer un parón respecto a algunas actividades políticas.