Guardiola (PP) advierte de que la reforma laboral del PSOE "hará florecer la economía sumergida"

La portavoz del PPRM, Miriam Guardiola, ha manifestado que “la contrarreforma laboral del PSOE aboca a la economía sumergida y a la inflexibilidad en la contratación” y que “PSOE y Podemos han dicho no a la reforma laboral del PP por puro sectarismo, a una reforma que dio trabajo a más de 3 millones de personas y creó la figura de los ERTE, que han sido la tabla de salvación laboral de la pandemia”, para sentenciar que “cuando las cosas funcionan no hay que tocarlas, y cuando se hace un cambio debe ser para mejor, no para peor, como es el caso”.

“Los sectores más afectados en la Región de Murcia por esta contrarreforma laboral serán la hostelería, el turismo, la construcción y el campo, algo nefasto”, ha añadido la portavoz ‘popular’.

Guardiola ha afirmado que “con esta contrarreforma el único puesto de trabajo que está garantizando el PSOE y Podemos es el de sus ministros; es una reforma puramente propagandística y de autobombo personal”, y ha recordado que la reforma laboral del PP “era una buena norma, como ha reconocido Europa, los propios ministros del Gobierno de Sánchez como Escrivá o Calviño, y el propio PSOE”.

Asimismo, ha señalado que “hace días, Pedro Sánchez decía que esta reforma que han presentado no es la que le gustaría ni al PSOE, ni a la patronal, ni a los sindicatos”, por lo que “si es una mala norma que no gustaba ni convencía a nadie, como ellos mismos reconocen, lo que tenían que haber hecho es dejar lo que funciona”.

La portavoz ha explicado que “esta norma descafeinada no ayuda a resolver los problemas de temporalidad y precariedad sino todo lo contrario”. Concretamente, Guardiola ha vaticinado que “hará florecer la economía sumergida y abocará a la inflexibilidad en la contratación laboral”.