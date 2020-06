El gobierno regional solo concedió 11 becas para educación infantil el pasado curso.

Una familia de tres miembros no debía superar los 24.535 euros en ingresos anuales para poder acceder a la ayuda.

La consejería de Educación, en respuesta a una petición de información de la Asamblea Regional, ha informado de que durante el curso 2018-2019 solo concedió 11 becas de 87 solicitudes registradas para la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en centros de titularidad privada o municipal.

Según informa la consejería de Educación denegó 63 peticiones de beca por no cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria y 13 solicitudes fueron desistidas por no aportar la documentación solicitada en su momento.

Según la convocatoria, una familia de tres miembros no podía superar los 24.535 euros de ingresos para acceder a la ayuda. Para una familia de dos miembros, el umbral no superable de ingresos era de 20.335 euros al año. En el caso de 4 miembros, la unidad familiar no debía superar los 29.135 euros al año. El importe máximo de la beca era de 1000 euros al año.

Las citadas ayudas, según la convocatoria realizada por la Consejería de Educación, eran incompatibles con cualesquiera otras que pudiesen obtenerse para la misma finalidad de otras Administraciones Públicas o entidades públicas o privadas.

El importe máximo de la convocatoria de ayudas a la escolarización de 0 a 3 años ascendió a 500.000 euros. Solo se concedieron 11 becas por un importe medio de 584 euros. Se trata de ayudas económicas que se conceden a posteriori, una vez terminado el curso escolar con lo que esas 11 becas concedidas corresponden al curso 2018-2019.

En cuanto a la deducción en el tramo autonómico el IRPF por gastos de guardería para hijos menores de 3 años, según los datos correspondientes a la declaración de la renta del año 2017, solo 11.966 personas se acogieron a la deducción por un importe total de 1584 euros, es decir, 132 euros por declarante.

En febrero de 2019 el presidente López Miras prometió un cheque guardería de 1000 euros del que dijo se iban a beneficiar 4600 familias. Según anunció, el límite de renta estipulado para recibir el cheque escolar no podría superar los 25.000 euros por miembro familiar, de tal forma que una familia compuesta por dos adultos y dos niños podría acceder a la ayuda económica si su renta anual no superaba los 100.000 euros. También anunció una deducción de hasta 1000 euros al año en IRPF por gastos de guardería.

Solo uno de cada cinco menores de tres años de la región de Murcia tiene plaza en una guardería pública. La región de Murcia está a la cola en escolarización infantil de 0 a 3 años. La región de Murcia registra una tasa del 18% frente al 37% de media en España.

Solo las 14 escuelas infantiles de la Comunidad Autónoma son gratuitas, pero solo ofertan 1.025 plazas en toda la región. Son las mismas escuelas infantiles que ordenó construir el gobierno socialista de Carlos Collado hace más de 25 años. Y luego están las 13 escuelas infantiles municipales (creadas en el marco del Plan Educa 3 del gobierno de Zapatero) que ofertan unas 1500 plazas, que apenas pueden atender al 5,5% de los niños de esa franja de edad, de 0 a 3 años, unos 45.000 en la región de Murcia.

PP y Ciudadanos votaron recientemente en contra de una proposición de ley del grupo socialista para crear 9000 plazas públicas para niños de 0 a 3 años y así "paliar el problema de conciliación".

Votaron en contra porque no quieren detraer fondos autonómicos para tal fin después de que el gobierno de Pedro Sánchez se haya comprometido a posibilitar con 330 millones de euros un plan para extender la educación infantil en España.

El precio medio de una escuela infantil privada ronda los 300 euros al mes.