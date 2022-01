El Gobierno Regional ha recortado un 99% la partida presupuestaria destinada a fomentar el trabajo autónomo: de 5 millones a 50.000 euros

La Consejería de Valle Miguelez ha recortado un 99% la partida presupuestaria destinada a fomentar y desarrollar el trabajo autónomo en la Región de Murcia al pasar de 5,1 millones en 2021 a solo 50.000 euros este año 2022.

El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España -UPTA-, Eduardo Abad, califica de "hachazo incomprensible e injustificable" el recorte presupuestario con más de 100.000 autónomos en la Región de Murcia. Abad habla de "disparate" y dice que el Gobierno Regional no puede excusarse en los fondos Covid "porque el Gobierno de España ya ha transferido fondos europeos Next Generation a las comunidades autónomas para fomentar el empleo, también el empleo autónomo".

"Bajar esa partida un 99% con la que está cayendo es incomprensible. Se les ha ido de la cabeza que los 100.000 autónomos de la Región de Murcia son la base principal del tejido productivo de la Región y este recorte es un auténtico disparate. Y además no sirve refugiarse en que los 5 millones que tuvieron en 2021 venían con cargo a fondos Covid del Gobierno de España porque ya hay transferencia de fondos Next Generation a las CCAA y no vemos que ese dinero tenga reflejo en los presupuestos autonómicos para generar trabajo autónomo".

ATA entiende el recorte y culpa al Gobierno de España

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos -ATA- en la Región de Murcia, Francisco Casado, entiende el recorte y culpa al Gobierno de España del recorte presupuestario autonómico.

Según Casado "esos 5 millones de 2021 venían del fondo Covid del Gobierno de España y ayudaron a salvar a muchos autónomos con pérdidas debido a la pandemia. Ese dinero nos vino muy bien, pero este año el Gobierno de España ha decidido dejarnos sin fondo Covid para salvar autónomos. Ese dinero que nos venía muy bien ya no lo vamos a tener".

Según Casado, desde la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo le dicen que están "atados de pies y manos" debido a la infrafinanciación que sufre la Comunidad Autónoma. "En las conversaciones que tenemos con el presidente López Miras siempre nos transmite siempre el mismo mensaje: que son habas contadas y que el 80% del presupuesto se lo lleva sanidad y educación".

CROEM ha evitado valorar el recorte presupuestario para el trabajo autónomo. "Puede ser que el cambio esté influenciado por le destino que se va a dar a los Fondos Next Generation, que están orientados a la inversión y no al gasto corriente" dicen.

El Gobierno Regional tiene previsto presentar el 28 de este mes la I Estrategia Integral del Trabajo Autónomo 2022-2025. "Es posible que ahí haya acciones más puntuales para el colectivo autónomo" dicen desde CROEM.

El comercio también sufre importantes recortes presupuestarios

La Dirección General de Comercio e Innovación Empresarial de la Consejería de Empresa también sufre importantes recortes presupuestarios pese a que el comercio minorista representa el 12,5% del PIB y tiene un gran impacto en la vertebración de las ciudades y en el empleo.

La partida destinada a la promoción del comercio se recorta un 40% al pasar de 2,6 millones de euros en 2021 a 1,6 millones en 2022 pese a ser un sector muy castigado por la pandemia.

La partida simplificación de trámites empresariales y defensa del autónomo sufre un recorte del 90% a pasar de 231.000 euros en 2021 a 22.000 euros en 2022

La partida destinada a innovación y desarrollo tecnológico se reduce un 90% al pasar de 5,6 millones en 2021a 562.000 euros en 2022.

Según datos ofrecidos el pasado año por la presidenta de COREMUR (Federación de Comercio de la Región de Murcia) Carmen Piñero, entre 3000 y 4000 comercios de la Región se vieron obligados a echar la persiana debido a la pandemia.