El Gobierno regional lanza ORUM para blindar gratis a pymes y autónomos ante los ciberataques

Un correo que aparenta ser del banco, un SMS con un enlace sospechoso, una factura que no encaja… Así arrancan muchos de los ciberataques que ya no afectan solo a las grandes corporaciones. Cualquier comercio, pyme o autónomo de la Región de Murcia puede convertirse en víctima de un fraude o de un robo de credenciales capaz de comprometer la viabilidad de su negocio.

Frente a ese riesgo nace ORUM, un servicio público y gratuito de ciberseguridad impulsado por la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Transformación Digital, en colaboración con la Fundación Integra, la Agencia de Transformación Digital de la Región de Murcia e INCIBE. El proyecto, vigente hasta junio de 2028, está cofinanciado por la Unión Europea mediante los fondos NextGenerationEU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El director general de Transformación Digital, Javier Martínez, advirtió en Más de uno Murcia de que la amenaza crece sin descanso. «el número de ataques, no solo a pymes y autónomos, sino a cualquier tipo de organización, está creciendo». Una tendencia que, según detalló, se disparó durante la pandemia y que «desde la guerra de Ucrania y Rusia» avanza «de manera prácticamente exponencial».

El responsable regional cifró en más de 1,2 millones de euros la inversión destinada a concienciar, formar y dotar de herramientas a las pequeñas organizaciones, que subrayó «no pueden dedicar mucho presupuesto a la ciberdefensa» pese a estar igualmente expuestas. De hecho, insistió en que el tamaño no protege de nada. «Que no piense una empresa que por ser pequeña no va a recibir ningún tipo de ataque. Todo esto está automatizado».

Entre las amenazas más frecuentes, el director general señaló dos. El ransomware «codifica toda tu información» y bloquea los equipos -pantalla en negro y un mensaje de rescate- hasta dejar al usuario sin acceso a nada. El phishing, por su parte, consiste en la suplantación de la identidad de un banco, un proveedor o una factura para que la víctima facilite sus datos bancarios o realice una transferencia.

Tres pilares fundamentales

ORUM se apoya en tres grandes ejes:

Concienciación. Persigue que las organizaciones comprendan los peligros más habituales y cómo pueden afectar a su actividad.

Persigue que las organizaciones comprendan los peligros más habituales y cómo pueden afectar a su actividad. Tecnología. Desde una única plataforma, evalúa en tiempo real el grado de exposición del entorno empresarial, realiza una monitorización continua de los activos digitales y genera cuadros de mando e informes para facilitar la toma de decisiones.

Desde una única plataforma, evalúa en tiempo real el grado de exposición del entorno empresarial, realiza una monitorización continua de los activos digitales y genera cuadros de mando e informes para facilitar la toma de decisiones. Acompañamiento profesional. Un equipo experto resuelve dudas sobre la herramienta, interpreta los resultados y orienta en la adopción de medidas, ya sea por vía telemática o telefónica.

Para reforzar ese soporte, el proyecto cuenta con una oficina técnica de asesoramiento en Murcia, en el número 6 de la plaza Cetina, donde las empresas pueden acudir de forma presencial. Todo ello se completa con un Observatorio de Ciberseguridad que ofrecerá información actualizada sobre amenazas emergentes, tendencias y buenas prácticas del sector.

Cómo acceder al servicio

Las empresas y autónomos interesados ya pueden inscribirse de forma totalmente gratuita a través de los siguientes canales:

Web: orum.carm.es

orum.carm.es Teléfono: 900 899 389

900 899 389 Correo electrónico: soporte.orum@carm.es

soporte.orum@carm.es Redes sociales: LinkedIn, Facebook, Instagram y X

Tras el registro, cada usuario accede a un diagnóstico inicial que funciona como hoja de ruta para priorizar las mejoras en su seguridad de forma progresiva.