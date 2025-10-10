EMPRESA

El Gobierno de la Región de Murcia despliega su potencial tecnológico en Dubái con una delegación institucional y empresarial

La consejera Marisa López lidera la misión murciana en Gitex Global 2025, la mayor feria tecnológica del mundo que se celebra en Dubái, con el objetivo de atraer inversión, generar alianzas y mostrar el talento innovador de la región.

Julián Vigara

Murcia |

Marisa López Aragón I Foto: Gabriel Sánchez Cobos

Del 13 al 17 de octubre, la Región de Murcia estará presente en Gitex Global 2025, el evento tecnológico más relevante a nivel internacional, con una delegación institucional y comercial encabezada por la consejera de Empresa, Marisa López Aragón. En la entrevista a Más de uno Murcia, la consejera detalla los objetivos de esta misión: reforzar el posicionamiento del ecosistema innovador murciano, establecer alianzas estratégicas y atraer inversión extranjera.

La delegación incluye seis startups murcianas, dos centros tecnológicos y empresas inversoras, seleccionadas por el Instituto de Fomento (INFO) por su carácter disruptivo y su capacidad de representar la innovación regional en sectores como la ciberseguridad, la formación digital, la agricultura de precisión y la biotecnología. Entre ellas, destaca una empresa que desarrolla brazos biónicos y que ha sido nominada al Top 101 de startups tecnológicas a nivel nacional.

La entrevista completa, disponible en formato podcast, ofrece una visión detallada del calendario de reuniones, los actores internacionales implicados y el impacto esperado para la región. Además, la consejera reflexiona sobre el crecimiento del empleo tecnológico en Murcia y la importancia de seguir apostando por la innovación como motor económico.

