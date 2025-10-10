El Gobierno de la Región de Murcia despliega su potencial tecnológico en Dubái con una delegación institucional y empresarial

Del 13 al 17 de octubre, la Región de Murcia estará presente en Gitex Global 2025, el evento tecnológico más relevante a nivel internacional, con una delegación institucional y comercial encabezada por la consejera de Empresa, Marisa López Aragón. En la entrevista a Más de uno Murcia, la consejera detalla los objetivos de esta misión: reforzar el posicionamiento del ecosistema innovador murciano, establecer alianzas estratégicas y atraer inversión extranjera.

La delegación incluye seis startups murcianas, dos centros tecnológicos y empresas inversoras, seleccionadas por el Instituto de Fomento (INFO) por su carácter disruptivo y su capacidad de representar la innovación regional en sectores como la ciberseguridad, la formación digital, la agricultura de precisión y la biotecnología. Entre ellas, destaca una empresa que desarrolla brazos biónicos y que ha sido nominada al Top 101 de startups tecnológicas a nivel nacional.

La entrevista completa, disponible en formato podcast, ofrece una visión detallada del calendario de reuniones, los actores internacionales implicados y el impacto esperado para la región. Además, la consejera reflexiona sobre el crecimiento del empleo tecnológico en Murcia y la importancia de seguir apostando por la innovación como motor económico.