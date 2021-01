El gobierno andaluz apuesta por el Corredor Central Algeciras-Zaragoza

El presidente andaluz, Juanma Moreno, defendió la semana pasada en Algeciras el corredor interior que conectaría el puerto gaditano con Alcázar de San Juan y Madrid para enlazar con el Corredor Atlántico en Aragón. "Este movimiento es muy poderoso porque está avalado por alcaldes muy poderosos, muy potentes como el alcalde de Madrid, el alcalde de Zaragoza... Hay un movimiento institucional que apuesta y reivindica para que este ramal sea una realidad lo antes posible".

El gobierno andaluz pretende que la conexión de Algeciras con la frontera francesa por Madrid y Zaragoza también se financie con los fondos europeos Next Generation. El lobby del puerto gaditano apuesta por enlazar Algeciras con Madrid-Zaragoza-Barcelona. Una opción que apuesta por consolidar la capital de España como el gran ferropuerto de la península.

La consejera de de Fomento andaluza, Marifrán Carazo, aseguró ayer en Granada que el Corredor Central es complementario y compatible con el Corredor Mediterráneo. Carazo pidió al Gobierno de España un esfuerzo inversor para resolver la conexión ferroviaria de Algeciras con el nudo de comunicaciones de Bobadilla (Málaga), a partir de la cual se desarrollaría el Corredor Central que discurriría también por Castilla La Mancha, Madrid, Castilla y León, Aragón y Cataluña. "No confrontemos el Corredor Central con el Corredor Mediterráneo" dijo Carazó en Granada.

Sin embargo, el pasado 27 de noviembre de 2020, los consejeros de de Fomento de Andalucía y Murcia, Marifrán Carazo y José Ramón Díez de Revenga, mantuvieron una reunión en Pulpí (Almería) para exigir al Estado que cumpliera los compromisos adquiridos con los plazos del Corredor Mediterráneo. Carazó no hizo mención alguna al Corredor Central que ahora reivindica su gobierno como "estratégico y fundamental" para su comunidad.

El gobierno murciano habla del Corredor del Quijote

Desde el Gobierno Regional de Murcia no han valorado aún la apuesta de Andalucía por el Corredor Central que podría perjudicar el avance del Corredor Mediterráneo. Dirigentes el PP murciano solo hablan del denominado "corredor del Quijote" que conectaría Algeciras con La Mancha y Valencia después de que el periódico La Vanguardia publicase un artículo donde hablaban de un corredor ferroviaria que conectaría Algeciras con Valencia pasando por Albacete.

El PP ha pedido la comparecencia urgente del ministro Ábalos en el Senado para que “dé la cara” y explique los planes de su ministerio ante el Corredor del Quijote que marginaría a la Región de Murcia. "No se puede tirar la piedra y esconder la mano” ante lo que puede abrir las puertas a una modificación del trazado del Corredor del Mediterráneo que facilitaría una conexión entre Algeciras y Castilla La Mancha, para enlazar con Valencia, “lo que dejaría fuera de esta importante infraestructura a las provincias de Murcia, Valencia y Almería”.

El senador, Francisco Bernabé, dice que el Corredor del Mediterráneo es irrenunciable tal y como está planteado y esta nueva alternativa condenaría al Sureste español en un claro sectarismo ideológico de Sánchez”.

Del Corredor del Quijote no hay nada

Fuentes del Ministerio de Transportes insisten en que o pueden contestar a informaciones que no son ni conjeturas. Aseguran que “no hay absolutamente nada de un supuesto corredor ferroviario por La Mancha” y, por tanto, no van a salir a desmentir algo que no existe. Fuentes del Ministerio de Transportes insisten en que el Corredor del Mediterráneo es el que es y es el que va a seguir adelante.

Ferrmed defiende el Corredor Mediterráneo

Ferrmed teme que la conexión ferroviaria central que reivindica el gobierno andaluz se lleve inversiones previstas en el trazado que debe pasar por la región de Murcia.

Cuando el Corredor Mediterráneo quedó fuera de los corredores prioritarios, explica el colectivo presidido por Joan Amorós, “Ferrmed presentó ante la CE y el Gobierno de España un estudio que demostraba que este Corredor era el más importante de España y uno de los principales de la UE. Un Corredor que articula e intercomunica todo el arco mediterráneo español, cuya producción supera el 50% del total nacional y su población igualmente está en torno al 50% del conjunto de España y además conecta todos los puertos de la fachada mediterránea. Por estas razones la CE lo incluyó como Corredor prioritario”.

Además, la organización señala que el Corredor Mediterráneo costero español "cumple todos los requisitos" para su inclusión en el 'Extended EU Backbone Network' pero "ante la grave problemática de falta de prioridades" en el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte en diversos países, que sean acordes con los objetivos de la CE, Ferrmed está llevando a cabo el 'Ferrmed Study of Traffic and Modal Shift Optimisation in the EU'.

Ferrmed se opone a cualquier modificación del trazado que margine el sector Sur del Corredor Mediterráneo.