Ginés Ruiz: "El viernes asistimos en Guadalupe a un ejemplo de política macarra"

El edil de Podemos, Ginés Ruiz, lamenta el bochornoso espectáculo vivido el pasado viernes en Guadalupe donde VOX, que tiene un solo vocal, sigue presidiendo con la junta con el apoyo del PP y de un vocal tránsfugas de Cs. "Es un ejemplo claro de transfuguismo y de política macarra. Es lamentable, pero es lo que hay. Si se puede presentará otra moción de censura, no tengáis duda, y si no se puede pues seguirá presidiendo la ultratedrecha".

El vocal naranja, Miguel Ángel Jara, desobedeció la orden de su partido y votó a favor de José Joaquín Arias de VOX por lo que se mantiene como pedáneo. Cs ya ha informado de que Jara será expulsado del partido.

El concejal de Podemos admite que "no es plato de gusto que te deseen que te ates una soga al cuello, te tires a un pozo y te ahorques" y lamenta el silencio de otras formaciones políticas que "lo ven y calla" en referencia al PP que no ha condenado las amenazas. "Recuerdan aquello que decía Arzallus de que unos remueven el árbol y otros recogen las nueces. Pues en esas estamos" dice.

El concejal de la formación morada subraya que "desde que el PP no gobierna el Ayuntamiento de Murcia solo estamos viendo rabia, odio, zancadillas y palos en las ruedas. Y un continuo ataque a todo lo que no sea derecha y ultraderecha. Como si todo lo que no sea PP y VOX no tuviese derecho a estar en las instituciones y hacer propuestas que mejoren la vida de la gente. Nosotros no vamos a entrar en ese juego, aunque no es fácil cuando recibes amenazas continuamente y ves como unos partidos amenazan y otros callan porque creen que les puede beneficiar. Es lamentable".

Daniel D Giménez Sabiote que pidió a Ginés Ruiz que se tirase a un poco con una soga al cuello por criticar el lamentable espectáculo dado en Guadalupe con la moción de censura, está contratado por VOX en el Ayuntamiento de Cieza.