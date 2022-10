Ginés Ruiz no se presentará a las primarias de Podemos para las municipales de 2023

Las notorias y públicas diferencias entre la dirección de Podemos y su portavoz en el consistorio murciano, Gines Ruiz, son el principal motivo por el que este último ha decidido no presentarse a las primarias para intentar volver a ser el número de la lista electoral de esta formación el próximo mes de mayo.

Esta mañana Ruiz comparecía para dar explicaciones sobre su decisión, que obedece principalmente a la falta de confianza que la formación morada tiene en su portavoz municipal.

“Me podría presentar a las primarias y las podría ganar. Pero de qué me sirve, si no voy a tener el apoyo de la dirección regional”, expresó Ginés Ruiz después de tres años al frente del grupo municipal, donde seguirá hasta el final del actual mandato, según ha confirmado.

También se le preguntó si había un motivo en concreto que provocó el inicio de las diferencias con la dirección de su partido. “Desde hace mucho tiempo siento una falta de confianza total y además se han encargado expresamente que se vea y que se note que hay una alternativa”, comentó.

La siguiente duda es si Ruiz seguirá o no en política con otra formación política. En este aspecto, el actual portavoz municipal de Podemos no ha cerrado la puerta a nada y ha recordado que hace unos años nadie, ni él mismo, hubiera sospechado que terminaría en la primera línea de la política. Aunque acto seguido también ha recordado que tiene su profesión de abogado y que no ha llegado a la política para ganar dinero.