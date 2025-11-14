Germán Martínez, un murciano en primera línea de la conquista de Marte

De Vista Alegre al corazón de la exploración marciana

En Universo Maite, el espacio de divulgación científica de Más de Uno Murcia, noviembre está reservado para quienes demuestran que la Región de Murcia también es cuna de talento que traspasa fronteras. Entre esos nombres aparece con luz propia el del murciano Germán Martínez, profesor de investigación en el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) en Madrid, miembro del comité científico del Programa de Exploración de Marte de la NASA y subdirector de MEDA, la estación ambiental instalada en el rover Perseverance. Un perfil de alto nivel que, pese a sonar a ciencia ficción, es pura realidad hecha desde Murcia.

Un sueño que nunca imaginó

Martínez nunca se visualizó de niño trabajando en la NASA. Nacido en el barrio de Vista Alegre, formado en el Colegio María Auxiliadora y apasionado por las ciencias, admite que su trayectoria no fue fruto de un plan prediseñado. Tras estudiar Física en la Universidad Complutense de Madrid, un profesor involucrado en misiones de la NASA reconoció su potencial y le abrió las puertas a un doctorado vinculado a la agencia espacial. Aquella oportunidad derivó en su traslado a Estados Unidos durante la crisis económica de 2008. Lo que comenzó como una colaboración académica se convirtió en 15 años de trabajo científico al más alto nivel en proyectos clave: Phoenix, Curiosity y Mars 2020.

Regreso a España: raíces y futuro

Después de más de una década en EEUU, la decisión de regresar estuvo guiada por razones personales: la familia, los hijos y los vínculos con Murcia.España le ofreció una plaza sólida en el Centro de Astrobiología y, con ella, la posibilidad de seguir trabajando en misiones marcianas sin renunciar a su vida aquí. "La mística de estar en NASA es enorme cuando eres joven; luego pesan más las raíces", reconoce.

Qué está aportando el Perseverance a la humanidad

Lejos de hablar de un único hallazgo deslumbrante, Martínez subraya que la gran contribución de Perseverance y de los instrumentos ambientales como MEDA es allanar el camino para la llegada del ser humano a Marte. Comprender el clima marciano -tormentas de polvo, viento, variaciones térmicas, disponibilidad de hielo- resulta crucial para garantizar la seguridad de las futuras misiones tripuladas.

El reto, explica, es gigantesco: solo siete sondas o vehículos han estudiado la atmósfera marciana desde superficie. Sería equivalente a conocer el clima de la Tierra con apenas siete estaciones meteorológicas repartidas por lugares aleatorios. Una muestra tan pequeña obliga a combinar observaciones, orbitadores y modelos terrestres para construir una imagen climática completa antes de enviar astronautas.

Elon Musk, China y una nueva carrera espacial

Martínez confirma que estamos viviendo un segundo despertar del interés por el espacio, impulsado por una nueva carrera espacial entre Estados Unidos y China, con la Agencia Espacial Europea y la iniciativa privada -incluido Elon Musk- como actores fundamentales.

Lejos del tópico del 'genio solitario', Martínez recuerda que llegar a Marte exige una alianza total entre agencias, universidades y empresas privadas. Musk no va por libre: "trabaja codo a codo con la NASA". Según el científico murciano, los próximos veinte años estarán marcados por esta rivalidad tecnológica, que influirá tanto en la investigación como en la imaginación del público.

¿Quién llegará primero a Marte?

En su predicción más prudente, Martínez no se atreve a señalar qué país o empresa tocará suelo marciano antes, pero sí afirma que es una meta cercana en términos históricos. La clave no es quién llegue primero, sino quién lo haga de forma segura: "ojalá sea la NASA, por mi trabajo allí, pero lo esencial es que la misión que lo consiga lo haga sin víctimas”.

Un murciano extraordinario entre planetas

Universo Maite cerró la charla reconociendo a Germán Martínez como lo que es: un murciano extraordinario cuya capacidad para traducir la atmósfera marciana al lenguaje humano lo sitúa entre los investigadores más influyentes del ámbito planetario. Desde Vista Alegre hasta el Perseverance, su trayectoria demuestra que la ciencia más avanzada también puede llevar sello murciano.

Texto y guion: Julián Vigara

Idea: Juan Carlos Hernández