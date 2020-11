García Escribano: "Muchos ciudadanos no tienen ni idea de lo que ofrecen los partidos políticos"

El sociólogo y profesor de la Universidad de Murcia, Juan José García Escribano, ha analizado para Onda Cero los resultados del barómetro de otoño del CEMOP.

García Escribano no cree que el PSRM-PSOE de Diego Conesa no pueda remontar porque aún falta mucho para las elecciones autonómicas. El PSOE, según el sondeo, se hunde hasta los 13 escaños de los 17 que obtuvo en mayo de 2019 no solo pro el trasvase de votos del PSOE al PP "sino por la desmovilización del electorado de centro-izquierda que se va a la abstención. Conesa no ha sabido mantener la tensión en el electorado".

"La polarización del sistema partidista murciano es relativamente moderada de ahí que sea más fácil el trasvase de votos entre partidos incluso que 9000 votos del PSOE hayan ido al PP y por eso la moderación es la clave" destaca García Escribano.

El sociólogo destaca que Diego Conesa, al que la mitad los murcianos no conocen pese a ser el líder del principal partido de la oposición, mantiene un perfil político muy bajo desde que abandonó la Delegación del Gobierno. "Su presencia en la Asamblea Regional y en los medios de comunicación es escasa y así es imposible que lo conozcan".

Sobre el partido Ciudadanos que en año y medio ha perdido la mitad de sus apoyos y se aprecia un trasvase de votos muy importante hacia el PP, Juan José García Escribano dice que "Cs está llegando a la intrascendencia y eso debería llevarle a reconsiderar su estrategia en la región de Murcia".

El PP sube hasta los 20 escaños según el sondeo aupado por la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus "pero eso no es estructural sino coyuntural" dice García Escribano. "En situaciones de incertidumbre y miedo ya sea por una crisis económica, una guerra o una crisis sanitaria, los ciudadanos tienden a buscar un referente que les dé seguridad y lo suelen buscar en lo más próximo y ese es el gobierno regional que además tiene las competencias sanitarias. Buscan a alguien que les dé seguridad y por eso valoran positivamente la gestión sanitaria del gobierno regional".

Según el barómetro de otoño del CEMOP los murcianos se muestran menos preocupados por la situación económica que el resto de españoles. También preocupa menos en la región de Murcia la evolución de la pandemia que en el resto de España y García Escribano ha dicho que "eso no es nuevo porque es lo que viene observando desde hace 20 años que el CEMOP está realizando sondeos de opinión". "Los murcianos tienen a verlo todo más bonito, más de color de rosa que el resto de española. Hay cierta disonancia cognitiva entre la realidad objetiva y la percepción que se tiene de esa realidad. Los murcianos se muestran menos críticos que el resto de españoles porque los datos objetivos dicen que económicamente los murcianos están peor, pero les preocupa menos que al resto de españoles".

Sobre el Mar Menor, el barómetro certifica que la situación de la laguna salada se ha instalado en el imaginario de los murcianos como un problema que hay que solucionar. "Los murcianos quieren protegerlo y por eso lo señalan directamente como un problema y se muestran a favor de que sea declarado parque regional, pero no saben qué partidos no quieren proteger el Mar Menor. Muchos ciudadanos no tienen ni idea de lo que ofrecen los partidos políticos".