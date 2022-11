La Fundación Ingenio lamenta los "ataques sin precedentes" que han sufrido "por decir la verdad"

La Fundación Ingenio ha emitido un comunicado de prensa titulado ¡El despertar del campo! donde llaman a la unión de todos los agricultores ante las pretensiones de dividirles. "Un problema multifactorial, no se puede solucionar atacando y eliminando solo a una parte, porque el problema seguirá existiendo, y cuando se descubra que era otro el problema, no se podrá recuperar el daño causado".

El comunicado, que firma el presidente de la Fundación Ingenio, Adolfo García, afirma que están "muy dolidos por los ataques sin precedentes que hemos sufrido y estamos sufriendo por decir la verdad, por poner la verdad sobre la mesa para solucionar el problema. Siempre hemos defendido que si el diagnóstico del problema no es correcto, la solución va a ser aún peor, va a ser un desastre".

Desde a Fundación Ingenio niegan de manera insistente la existencia de nitratos en el Mar Menor y culpan a los vertidos de aguas residuales-fecales de la degradación ambiental del Mar Menor.

Desde la Fundación Ingenio aseguran que no solo defienden a los agricultores. "Estamos defendiendo la convivencia de todas las actividades del Mar Menor y al propio Mar Menor. También, aunque en estos momentos sea más difícil de ver, a todos los empresarios y negocios que hay en esta comarca, aunque no tengan ninguna relación directa con la actividad agrícola, porque si no se solucionan los problemas también se verán afectados".

Según el comunicado, la Fundación Ingenio se define a sí misma como "un pequeño embrión civil, apolítico, con fines éticos y honestos que quiere hacer despertar a la sociedad en general". En el comunicado, el presidente de la Fundación Ingenio, Adolfo García, apela a la unión de todos los agricultores ante las pretensiones "de dividirnos".

"Somos parte de la solución" dicen y afirman que nunca han dicho que la agricultura "no sea parte del problema". La Fundación Ingenio hace un llamamiento "para construir juntos, un nuevo camino, trabajar estrechamente entre todos" y advierte de que "es urgente tomar medidas concretas y evitar que la situación empeore". "Se nos acaba el tiempo, es momento de buscar soluciones conjuntas y efectivas a través del diálogo y la escucha activa de todos".

En ese comunicado, el presidente de la Fundación Ingenio, Adolfo García, también califica de "increíble e injusto" el ataque que afirma ha sufrido Natalia Corbalán. Dice que la han intentado "hundir y machacar por defender a miles de pequeñas familias de agricultores y empleados, que solo hacen trabajar y producir alimentos". "A pesar de esos ataques cínicos, no obstante, la han convertido gracias a Dios en un símbolo de la lucha y referente del campo".

El consejero de Presidencia Marcos Ortuño dijo sobre la Fundación Ingenio que "probablemente nadie ha perjudicado tanto al sector agrícola" y el alcalde de San Javier y secretario general del PP en la Región, José Miguel Luengo, los ha definido como una "organización de agitadores" y ha criticado sus mensajes "populistas y negacionistas".