Fulgencio Gil: "las posibilidades de que Lorca acoja el 38 Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías son altísimas"

Lorca ha vuelto a brillar un año más en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) mostrando aquello que mejor la define y la hace única: su Semana Santa. Un patrimonio cultural, religioso y emocional que trasciende los días del calendario y que se ha consolidado como uno de los grandes reclamos turísticos de la ciudad.

Así lo ha explicado el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, en una entrevista concedida a Onda Cero Región de Murcia, con Julián Vigara, tras el paso del municipio por FITUR.

Una Semana Santa única en el mundo

El regidor lorquino ha regresado de Madrid con una sensación "muy ilusionante y muy emocionante", destacando que Lorca continúa mostrando al mundo una de las Semanas Santas más singulares que existen. Una celebración que combina una profunda religiosidad con desfiles bíblico-pasionales únicos en el mundo, en los que se representa la historia de la salvación con más de mil figurantes y alrededor de 350 caballos.

Además, Gil ha subrayado el proyecto estratégico que sitúa a Lorca como candidata a convertirse en capital nacional de la Semana Santa en 2027, con la celebración del Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías. Un evento que permitiría organizar numerosos actos culturales y religiosos, así como una gran procesión magna, inédita hasta ahora en la ciudad, que facilitaría la presencia de cofrades de toda España.

Lorca, favorita para acoger el Congreso Nacional en 2027

Según ha explicado el alcalde, las posibilidades de que Lorca acoja la 38ª edición de este encuentro nacional son "altísimas". La Comisión Permanente ya ha acogido la candidatura con especial cariño y la considera favorita, un respaldo al que se suma el apoyo expreso del obispo de la Diócesis, don José Manuel Lorca Planes, cuya bendición ha sido clave para reforzar el proyecto.

Semana Santa todo el año: desestacionalización y patrimonio vivo

Uno de los mensajes más claros que Lorca ha trasladado en FITUR es la voluntad de proyectar su Semana Santa más allá de los días festivos. En este sentido, Fulgencio Gil ha destacado el trabajo de las cofradías, con el apoyo del Ayuntamiento, para desestacionalizar la oferta turística.

Museos permanentes, exposiciones de bordados e imágenes, coronaciones canónicas, encuentros cofrades y congresos nacionales han permitido que tanto visitantes como lorquinos puedan disfrutar del ambiente y el patrimonio de la Semana Santa durante todo el año, especialmente a través de los museos del Paso Blanco y el Paso Azul.

La pasión lorquina, el gran valor añadido

Más allá de los desfiles, los bordados y la puesta en escena, el alcalde ha puesto el acento en el componente emocional que define a la Semana Santa de Lorca. Una pasión que se vive durante todo el año gracias al trabajo constante de miles de cofrades, bordadoras -con técnicas únicas en el mundo-, caballistas y aurigas que preparan minuciosamente cada detalle de las procesiones.

Un esfuerzo continuo que incluye la restauración y mantenimiento de imágenes de gran valor histórico-artístico y el entrenamiento permanente de los caballos, un elemento diferenciador que no se da en ninguna otra Semana Santa.

Avance de las obras de alta velocidad

Ya fuera del ámbito turístico, Fulgencio Gil también se ha referido al estado de las obras de llegada de la alta velocidad a Lorca. Según la información trasladada por ADIF y las visitas realizadas, los trabajos avanzan a buen ritmo y el alcalde confía en que se cumplan los plazos previstos.

El objetivo, ha señalado, es que la alta velocidad transforme la ciudad y permita recuperar cuanto antes la conexión de cercanías perdida hace cinco años, una infraestructura clave para el desarrollo económico y social del municipio y para mejorar la conexión ferroviaria desde el centro urbano.