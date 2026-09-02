FSIE inicia el curso reclamando más financiación, diálogo y mejoras laborales para los profesionales de la enseñanza

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) inicia el curso 2026-2027 con importantes retos pendientes para los profesionales de la enseñanza y de atención a las personas con discapacidad, después de unos meses especialmente intensos de actividad reivindicativa e institucional.

La organización afronta esta nueva etapa con la voluntad de dar continuidad al trabajo realizado antes del verano, analizar el escenario político y educativo que se abre y adaptar sus actuaciones para seguir consiguiendo mejoras reales para los trabajadores.

Más financiación y recuperación del diálogo

Para FSIE, buena parte de los problemas que afectan al sector tienen un denominador común: la necesidad de una financiación suficiente por parte de las Administraciones.

No es posible exigir una educación de mayor calidad, reducir ratios, mejorar las condiciones laborales o asumir nuevas exigencias sin aportar los recursos económicos necesarios. Cualquier avance normativo o alcanzado mediante la negociación colectiva debe contar con una financiación que permita hacerlo efectivo y garantice, al mismo tiempo, la estabilidad del empleo y la viabilidad de los centros.

El PAS, una prioridad

FSIE continuará prestando especial atención al Personal de Administración y Servicios (PAS), colectivo imprescindible para el funcionamiento de los centros y cuyas condiciones laborales y retributivas necesitan importantes mejoras.

Estas mejoras deben abordarse tanto desde la negociación colectiva, avanzando en salarios, clasificación, reconocimiento profesional y derechos laborales, como desde la responsabilidad de las Administraciones de garantizar una financiación suficiente que permita hacerlas efectivas.

El PAS no puede seguir quedando relegado en las mejoras que afectan al conjunto de los profesionales de la enseñanza.

Carga lectiva y ratios: continúa la reivindicación

A nivel nacional, FSIE dará continuidad al intenso trabajo desarrollado durante los últimos meses para reclamar que la reducción de la carga lectiva alcance también al profesorado de la enseñanza concertada.

Tras las actuaciones institucionales y campaña realiza en las redes sociales antes del verano, una de las primeras iniciativas del nuevo curso será la reunión prevista para el próximo 7 de septiembre con el Defensor del Pueblo, a quien FSIE trasladó su queja por la exclusión de estos profesionales.

La organización continuará defendiendo un principio básico: a un mismo servicio público deben corresponder unas condiciones laborales equivalentes.

Respecto a la reducción de ratios, FSIE valora positivamente sus beneficios para trabajadores y alumnado, pero advierte de que debe ir acompañada de financiación suficiente y medidas de protección del empleo y de la viabilidad de los centros, especialmente en Educación.

Negociación colectiva y atención a las personas con discapacidad

La negociación colectiva será otro de los grandes ejes del curso. FSIE continuará trabajando para conseguir avances en las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, docentes y no docentes, y seguirá abordando cuestiones pendientes como la clasificación profesional.

El curso comienza también con un importante reto en el sector de atención a las personas con discapacidad. Tras acreditar la representatividad necesaria, FSIE se incorporó el pasado mes de julio a la mesa negociadora del convenio colectivo y participó en la negociación de las tablas salariales que afectan, entre otros, a los trabajadores de los centros de educación especial.

La impugnación presentada por CCOO contra la presencia de FSIE continuará con el procedimiento de mediación ante el SIMA. FSIE defenderá con rigor y firmeza la representatividad alcanzada y su legítimo derecho a participar en la negociación de las condiciones laborales de los trabajadores que representa.

FSIE es consciente de que el escenario no es sencillo, pero las dificultades no pueden suponer renunciar a reivindicaciones que consideramos justas.

La organización seguirá apostando por el diálogo, la negociación y la actuación institucional, manteniendo también su capacidad reivindicativa y de movilización cuando resulte necesaria.

Financiación suficiente, recuperación del diálogo, mejora de las condiciones del PAS, reducción de la carga lectiva, ratios adecuadas, protección del empleo y avances en la negociación colectiva serán algunas de las prioridades de FSIE durante este curso.

Mejorar la educación y las condiciones de sus profesionales requiere recursos, voluntad política y diálogo con quienes representan a los trabajadores.