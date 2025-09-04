Francisco Lucas solicita una reunión con López Miras para recuperar la normalidad institucional en la Región de Murcia

El recién nombrado delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha asegurado en Onda Cero que su primera medida ha sido solicitar una reunión con el presidente regional, Fernando López Miras, con el objetivo de “recuperar la normalidad institucional” y trabajar conjuntamente en los principales retos de la Comunidad.

Defensa del consenso frente a los discursos de odio

Lucas señaló que tras los sucesos de este verano en Torre Pacheco y Jumilla es fundamental abandonar “los mensajes de odio” y recuperar los valores constitucionales. “No puede repetirse lo vivido, la Región de Murcia no tiene un problema de seguridad”, insistió, defendiendo que los datos sitúan la tasa de criminalidad por debajo de la media nacional.

Seguridad y refuerzo de efectivos

El delegado subrayó que desde 2018 el Gobierno de España ha incorporado 546 nuevos agentes de Guardia Civil y Policía Nacional en la Región, aunque reconoció que existe un déficit histórico. “Mi objetivo es seguir incrementando las plazas y garantizar que la seguridad se aborde con cifras y no con mensajes alarmistas”, explicó.

Financiación y deuda regional

En relación con la condonación de la deuda, Lucas criticó la postura del Gobierno regional. Recordó que el Ejecutivo central plantea condonar 3.318 millones de euros, el 27% del total de la deuda murciana. “Si López Miras no acepta la medida, estaría perjudicando a toda la ciudadanía y actuando en clave partidista”, advirtió.

Grandes infraestructuras e inversiones

Respecto a los proyectos pendientes como el AVE, el corredor Mediterráneo o el soterramiento en Murcia, Lucas destacó que el Gobierno de España es “el que más ha invertido en la Región” y que el 65% de la licitación pública en 2024 procedió de la Administración central. “Mi compromiso es reunirme con los ministerios para que se cumplan todas las inversiones comprometidas”, afirmó.

Compromiso con la ciudadanía

Lucas quiso dejar claro que asume el cargo con la intención de “ser útil a la Región de Murcia” y tender la mano al Ejecutivo autonómico. “Llevo apenas 24 horas en el cargo y ya he solicitado la reunión. Mi objetivo es mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas y que la Región siga avanzando”, concluyó.