Fran Sánchez: Murcia vuela con el deporte

La Región de Murcia vuelve a situarse en el escaparate internacional del deporte gracias a un fin de semana redondo. La nueva victoria de Carlos Alcaraz, imponiéndose de nuevo a Novak Djokovic, refuerza su condición de gran referente mundial del tenis y consolida una historia de éxito que, como subraya el director general de Deportes, Fran Sánchez, «va a seguir pasando muchas veces y durante mucho tiempo».

Más allá del título, el responsable regional de Deportes destaca el valor simbólico del tenista de El Palmar como embajador de la Región de Murcia. Un deportista que no renuncia a sus raíces, que mantiene la cercanía con su gente y que ejerce de espejo para miles de jóvenes. No es casual que, como consecuencia directa de su impacto, «no quede ni una sola plaza libre en las escuelas de tenis», un fenómeno que devuelve el deporte al centro de la vida familiar.

Mientras el nombre de Alcaraz recorría el mundo, Murcia vivía también una jornada histórica en la calle con la celebración de la TotalEnergies Maratón Costa Cálida. El balance es contundente: cerca de 12.000 participantes de 85 nacionalidades, unos 2.000 corredores internacionales y una ciudad volcada en un evento que convirtió más de 42 kilómetros en una gran instalación deportiva al aire libre.

El impacto económico acompañó al deportivo. Los hoteles de la capital y su entorno rozaron el lleno técnico, superando el 95 % de ocupación, mejorando los registros del año anterior y elevando la rentabilidad del fin de semana hasta un 17 %. Para Fran Sánchez, la lectura es clara: el binomio turismo y deporte funciona y posiciona a la Región como destino atractivo durante todo el año.

Un maratón sin incidencias relevantes, con una organización respaldada por Policía Local, Protección Civil y la BRIPAC, y un ambiente que sorprendió a muchos corredores extranjeros, que resumían su experiencia con una frase repetida: «Esto es increíble».