INFRAESTRUCTURAS

Fomento mejora la confortabilidad de los 4,4 millones de usuarios que circulan al año por la carretera que une Abanilla con Santomera

El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, supervisa los trabajos junto al alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco, para comprobar sobre el terreno la evolución de los trabajos de refuerzo del firme y la planificación de su recta final

Julián Vigara

Murcia |

El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, junto al alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco.
El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, junto al alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco. | Gobierno Región de Murcia

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha mejorado la confortabilidad de los 4,4 millones de usuarios que circulan al año por la carretera que une Abanilla con Santomera, la RM-414. Las obras de mejora del firme tienen una inversión regional superior al millón de euros.

El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, supervisó hoy las obras junto al alcalde de Abanilla,José Antonio Blasco, para comprobar sobre el terreno la evolución de los trabajos de refuerzo del firme y la planificación de su recta final y destacó “el buen ritmo que lleva la actuación”.

El responsable regional de Carreteras insistió en que desde la Consejería se mantiene un seguimiento permanente de la obra mediante controles técnicos y de calidad en todas sus fases, y añadió que “el control de calidad es continuo y exigente para garantizar que el resultado final cumpla plenamente las especificaciones técnicas del proyecto y los estándares de durabilidad y seguridad que exigimos en la red regional”.

La intervención actúa sobre un tramo estratégico de esta vía regional y tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y la comodidad de la conducción de los usuarios de este eje muy transitado, que conecta ambos municipios.

Las obras han consistido en el reciclado del firme existente mediante emulsión bituminosa aplicada a temperatura ambiente, una técnica que permite reaprovechar el material de la propia carretera, reducir el consumo energético y minimizar el uso de nuevos áridos. La obra se completa con el tratamiento de las zonas más deterioradas, la reposición de capas de mezcla asfáltica, la mejora del drenaje y la renovación de la señalización horizontal y vertical.

Esta actuación se enmarca en la estrategia del Gobierno regional para reforzar la conservación y modernización de la red autonómica de carreteras y seguir mejorando la seguridad y la eficiencia de las infraestructuras viarias.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer