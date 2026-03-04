Fomento mejora la confortabilidad de los 4,4 millones de usuarios que circulan al año por la carretera que une Abanilla con Santomera

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha mejorado la confortabilidad de los 4,4 millones de usuarios que circulan al año por la carretera que une Abanilla con Santomera, la RM-414. Las obras de mejora del firme tienen una inversión regional superior al millón de euros.

El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, supervisó hoy las obras junto al alcalde de Abanilla,José Antonio Blasco, para comprobar sobre el terreno la evolución de los trabajos de refuerzo del firme y la planificación de su recta final y destacó “el buen ritmo que lleva la actuación”.

El responsable regional de Carreteras insistió en que desde la Consejería se mantiene un seguimiento permanente de la obra mediante controles técnicos y de calidad en todas sus fases, y añadió que “el control de calidad es continuo y exigente para garantizar que el resultado final cumpla plenamente las especificaciones técnicas del proyecto y los estándares de durabilidad y seguridad que exigimos en la red regional”.

La intervención actúa sobre un tramo estratégico de esta vía regional y tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y la comodidad de la conducción de los usuarios de este eje muy transitado, que conecta ambos municipios.

Las obras han consistido en el reciclado del firme existente mediante emulsión bituminosa aplicada a temperatura ambiente, una técnica que permite reaprovechar el material de la propia carretera, reducir el consumo energético y minimizar el uso de nuevos áridos. La obra se completa con el tratamiento de las zonas más deterioradas, la reposición de capas de mezcla asfáltica, la mejora del drenaje y la renovación de la señalización horizontal y vertical.

Esta actuación se enmarca en la estrategia del Gobierno regional para reforzar la conservación y modernización de la red autonómica de carreteras y seguir mejorando la seguridad y la eficiencia de las infraestructuras viarias.