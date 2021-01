La Fiscalía sostiene que Ramón Luis Valcárcel era consciente de todo el proyecto de la desaladora de Escombreras y pide que siga imputado

El Ministerio Público ha recurrido ante la Audiencia la decisión de la juez de archivar el 'caso La Sal II'. Un recurso de 100 folios donde el fiscal reprocha a la juez que su auto se limite a hacer una valoración aislada de los hechos y apenas esté motivado.

La juez archivó la causa de la desaladora de Escombreras contra el ex presidente Ramón Luis Valcárcel al no apreciar "actos injustos" por su parte. La instructora consideró que no hay constancia de que el expresidente conociese los pasos dados para la compra de la infraestructura.

Afirma el fiscal anticorrupción que la decisión de construir o adquirir la desaladora fue personal de Valcárcel y "que era absolutamente necesaria la colaboración del presidente del Consejo de Gobierno para una operación de tal envergadura".

La Fiscalía, que considera que se ha producido un cierre prematuro del procedimiento y que quedan diligencias que practicar, da por hecho que fue Valcárcel quien presidió la reunión el Consejo de Administración del EPA en julio de 2008 como quedó constancia en el correo de convocatoria aunque lo haya negado el investigado "y los testigos propuestos sufran de amnesia colectiva". Así consta en un acta manuscrita incautada por la UDEF.

Acta incautada por la UDEF | Fiscalía

La Fiscalía solicita de la Audiencia Provincial que se revoque el auto recurrido de sobreseimiento y permitiendo la reapertura de las Diligencias Previas, para dar trámite a las partes de solicitud de nuevas diligencias y continuar el esclarecimiento de unos hechos cuya instrucción no se entiende agotada, y en los que se entiende delictivos y con indicios de responsabilidad contra el investigado que podrían abocar a un auto de incoación de procedimiento abreviado.

Las diligencias que se solicitarán, según el recurso de Fiscalía, están relacionadas con el Bufete Ariño (los que idearon la operativa y la reforma de la Ley del EPA y la confort letter), documentación relativa a algunos de los Consejos de Gobierno relativa a las peticiones de cesiones de parcelas o los testigos relacionados con BANESTO 94 que financiaron la confort letter, hechos relacionados con un hecho de participación directa del investigado, o la declaración a algunos de los asistentes a las reuniones de DESA en el año 2010, así como de aquellas otras diligencias que se entiendan necesarias.

Sostiene la Fiscalía que "aunque el Sr Valcárcel no participó con actos directos, si conoció e impulsó de hecho desde el inicio la ejecución del proyecto a modo de inductor y/o autor mediato y cooperando con actos coadyuvantes en su calidad de Presidente del Consejo de Gobierno (autorización al EPA de firma de convenios de suministro de agua a los Ayuntamientos, creación de HIDRONOSTRUM, cesión de parcela al EPA, reforma de la Ley del EPA para permitir la firma de la confort letter sin necesidad de Acuerdo de Consejo de Gobierno) que implicaban el conocimiento de la operativa en sus grandes líneas suficiente para poder tener un conocimiento directo de su ilícitud y de su voluntad de consentir que se ejecutara el proyecto por entenderlo conveniente…"

El fiscal Juan Pablo Lozano afirma que "la voluntad del señor Valcárcel fue la influyente para iniciar el proceso de adquisición de la planta dejando a un lado a la Intervención General de la Comunidad Autónoma y a los Servicios Jurídicos puesto que la operación de ingeniería societaria fue diseñada por despachos legales privados.

"Se buscó un mecanismo de obtención de informes favorables de recursos hídricos, pero la operativa, por su función, conducía a la ruina o a unos sobrecostes abusivos e innecesarios ab initio del proyecto por falta de análisis de demanda real de necesidades hídricas, de estudio de viabilidad inicial y de falta absoluta de previsión del costeamiento de las redes de suministro sin poder utilizar los ingresos procedentes de los Ayuntamientos que todavía no recibían agua alguna, hechos que no podía ser desconocido por el entonces Presidente de la CARM".

"La prevaricación puede ser cometida tanto por inducción como en comisión por omisión, y la ignorancia deliberada (no querer conocer aquello que se tiene obligación de conocer) resulta aplicable en los delitos de fraude/malversación" advierte el fiscal anticorrupción en su recurso sobre Valcárcel.