La Fiscalía informó el 2 de agosto al PSOE por correo electrónico de que había decretado el archivo de su denuncia por los vídeos renders de Ballesta

Fuentes de Fiscalía han relatado a Onda Cero de que el decreto de archivo de la denuncia presentada por el PSOE por los vídeos renders de Ballesta en campaña electoral está fechado el 28 de julio de 2021 y que el 2 de agosto informaron al denunciante( el PSOE) por correo electrónico de que se había archivado la denuncia al considerar que "los hechos no eran constitutivos de delito". "Se les comunica por correo electrónico el 2 de agosto. Y el mismo día, el 2 de agosto, el abogado del PSOE pidió copia del decreto de archivo. Petición que reiteró el 31 de agosto".

El 20 de septiembre, la Fiscalía accedió a remitir copia del decreto de archivo de la denuncia y se remite por correo electrónico. A los tres días, el 23 de septiembre, el abogado del PSOE pidió copia del informe pericial realizado por la Guardia Civil sobre los vídeos renders utilizados en campaña electoral por José Ballesta y copia del informe realizado por el Ayuntamiento de Murcia a finales de junio a petición de la Fiscalía en relación a los sobrecostes de las reformas de dos parques y jardines.

El 13 de octubre, la Fiscalía accedió a facilitar al denunciante copia de la pericial de la Guardia Civil y a que pudiera visualizar en situ el informe municipal. El abogado del PSOE no se personó en Fiscalía hasta el 19 de noviembre de 2021 que se llevó copia del informe forense de la Guardia Civil y pudo ver el informe del ayuntamiento relativo a los sobrecostes.

Fuentes del PSRM-PSOE han negado que el contenido del auto de archivo les fuera notificado en julio y apuntaron al 4 de noviembre como la fecha en la que esta resolución de Fiscalía les fue notificada.

CRUCE DE ACUSACIONES ENTRE PP Y PSOE

El PP pide la dimisión del alcalde Serrano al considerar que está "deslegitimado ya que los murcianos no merecen tener un regidor que ha llegado a serlo por una campaña de bulos".

Desde el PSOE anuncian que no se conforman con el decreto de archivo de Fiscalía y que denunciaran ante el juzgado la utilización por parte de Ballesta de los vídeos renders "porque aún no ha mostrado las facturas de pago de esos vídeos". Defienden los socialistas que la moción de censura "estaba muy bien argumentada" y no se basaba, al menos no exclusivamente, en denuncias como la de Parques y Jardines o la del contrato de luces de Navidad que también fue archivada.