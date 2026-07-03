El Festival en Escalera inaugura este sábado su sexta edición consolidado como una de las grandes citas culturales del verano

El Festival en Escalera abrirá este sábado, 4 de julio, su sexta edición, reafirmándose como uno de los eventos culturales más consolidados del verano en la Región de Murcia. Organizado por el Ayuntamiento de Abanilla, bajo la dirección artística de la directora y música abanillera Celia Torá, el ciclo volverá a convertir al municipio como el referente musical como punto de encuentro cultural de las noches de julio.

La programación de este año se enmarca además en el Año Jubilar de la Santísima Cruz de Abanilla y forma parte del ciclo Noches de la Cruz, una iniciativa que une patrimonio, cultura y turismo para ofrecer una programación de calidad en algunos de los espacios más emblemáticos del municipio.

Desde su nacimiento, el Festival en Escalera ha experimentado un crecimiento constante, reuniendo a cientos de espectadores y acogiendo propuestas de música sinfónica, música de cámara, flamenco, jazz y espectáculos familiares. Se ha convertido así en una cita imprescindible dentro del calendario regional poniendo en valor los espacios patrimoniales como cita obligatoria en la agenda de vecinos y visitantes.

La apertura del festival tendrá lugar este sábado 4 de junio, a las 21:00 horas, en la plaza del Ayuntamiento, con la actuación de la Orquesta Sinfónica Vila de Sant Joan dirigida por la propia directora artística del evento Celia Torá, que presentará el espectáculo familiar El Niño Orquesta. La propuesta narra la historia de un niño llamado Picó que, durante un concierto de música clásica, no puede contener su curiosidad y termina subiéndose al escenario para descubrir de cerca los instrumentos de la orquesta. A través de una puesta en escena dinámica, divertida y pedagógica, el espectáculo acerca la música sinfónica al público de todas las edades, especialmente a los más pequeños, convirtiéndose en una excelente oportunidad para disfrutar de la música en familia.

El alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco, ha destacado que “el Festival en Escalera permite atraer turismo cercano y, sobre todo, dinamizar culturalmente las noches en entornos pintorescos cercanos a la famosa Escalera. Una iniciativa que contribuye a proyectar la imagen de Abanilla y a convertir la cultura en un elemento de desarrollo para nuestro pueblo”.

Por su parte, la directora artística del festival, Celia Torá, ha subrayado que “alcanzar una sexta edición demuestra que el Festival en Escalera ya forma parte de la identidad cultural de la Región de Murcia y de parte de Alicante. Nuestro objetivo sigue siendo ofrecer una programación variada, accesible para todos los públicos y capaz de emocionar”.

El Festival en Escalera continuará el siguiente fin de semana con dos nuevas citas. El viernes 10 de julio actuará el prestigioso Coro Sinfonía que deleitará a los asistentes con sus tradicionales Habaneras, una velada que estará acompañada de una degustación de jamón para los asistentes. Y es que ‘Sinfonía’ es una de las formaciones corales más destacadas de la Comunidad Valenciana precisamente este concierto llega al tiempo que se celebra el 72º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja. Ya al día siguiente, el sábado 11, llegará el musical MAMMA MIA, inspirado en los grandes éxitos de ABBA, un tipo de velada pionera en el festival.

La clausura tendrá lugar el sábado 18 de julio, a las 21:00 horas, en el entorno del Sagrado Corazón de Jesús -que este año cumple 80 años desde su consagración-, con el concierto de jazz Homenaje a Frank Sinatra, protagonizado por María Esteban, que pondrá el broche de oro final a una nueva edición de un festival que continúa creciendo y consolidando a Abanilla como un referente cultural durante las noches del verano