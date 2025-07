El Festival de Caravaca de la Cruz ha llegado para quedarse

El año pasado, dentro de los actos de conmemoración del año jubilar, se celebraba la primera edición de este festival. El ayuntamiento, junto con la empresa Crash Music, apostaban por crear el evento referente del noroeste de la región. Y lo consiguieron, pues fue galardonado con el premio "Mejor Nuevo Festival" en los premios internacionales Iberian Festival Awards.

Las Noches del Camino. Un evento que, en palabras del alcalde de Caravaca, José Francisco García, ha venido para quedarse. Y para ser más grande. En la edición de 2025 se ha duplicando la oferta de ocio de la Ciudad Santa, incorporando nuevas actividades para hacer más completa la experiencia.

Las Noches del Camino 2025 arrancaban el viernes 11 de julio, en la Basílica, con una gastro-experiencia con degustación de productos de empresas de la región: vinos DO Bullas, cervezas Estrella de Levante, elaborados de El Pozo y Quesos TGT, la parte dulce corrió a cargo de Reina. Los asistentes pudieron disfrutar, a continuación, del concierto acústico del músico y poeta Marwan. Artista madrileño de origen palestino que consiguió agotar todas las entradas. La imponente fachada de la Basílica fue el fondo frente al que, una de las principales voces de la canción de autor de España y Latinoamérica, deslumbró a una explanada del castillo a rebosar.

El 12 de julio los conciertos se trasladaban a otro de los grandes escenarios de Caravaca, el recinto festero "Los Salones de Catillo", con los murcianos Enemigos Íntimos que con sus guitarras rockeras, daban el pistoletazo de salida a una jornada llena de música. Sus temas, actualizan clásicos americanos, a pesar del calor, hicieron disfrutar a grandes y pequeños.

Tras los murcianos, llegó el turno de unos de los artistas más representativos de la música independiente: Xoel López. El gallego siempre cumple y, una vez más, nos demostró porqué fue reconocido como Mejor Artista Nacional en los Premios de la Música Independiente. Una ves más, pudimos comprobar la madurez en sus composiciones disfrutando de esa voz tan característica que nos hace reflexionar sobre la sociedad actual.

Poco antes de las 21:30 llegaba el turno de mítico grupo de los 80, Duncan Dhu, que se encuentran celebrando una gira por su 40 aniversario. Mikel Erentxun vuelve al frente de la formación, haciendo una gran repaso por sus mejores temas, versionando algunos de ellos. Los asistentes cantaron, junto con Erentxun, "Una calle de París", "Cien Gaviotas", "No Puedo Evitar Pensar en Ti", o "Esos Ojos Negros".

Qué decir de los siempre divertidos La Casa Azul, buen rollo a raudales. La noche caravaqueña fue testigo de la explosión luz y color que supuso la actuación del conjunto catalán. El confeti y las melodías pop animaron (más) a un público entregado que no tenía ganas de que acabara la fiesta.

A mediados de mayo se dio a conocer la sexta banda que cerraría el cartel de Las Noches del Camino 2025, los vallisoletanos Siloé. Con ritmos dinámicos y bailables, mostraron que son una de las bandas españolas con mejor directo.

El DJ Don Fluor, con sus divertidas sesiones que combinan a la perfección la música electrónica con los tema más bailables del inide, demostró porque es uno de los artistas obligatorios en los carteles de cualquier gran festival. Se nota que le gusta lo que hace y que disfruta al ver al público entregado, por eso fue el encargado de hacer el cierre de la segunda edición de Las Noches del Camino.

Un festival que, no solo quiere aportar valor turístico a la región, si no que además, hace posible que todas las personas puedan disfrutar la música en vivo gracias a Crash Music y la Fundación Music For All, que apuesta por la inclusión y la igualdad en este tipo de eventos.

Ya durante la presentación de esta segunda edición, allá por el mes de marzo, el edil José Francisco García reflexionaba sobre que, la creación de este tipo de eventos dinamizan el sector hostelero y generan un gran impacto económico en la región.

Sin duda, el Ayuntamiento de Caravaca y Crash Music van por el buen camino.