Los hoteles de Murcia cierran 2025 con cifras históricas y apuntan a un crecimiento sostenido

El sector hotelero de la ciudad de Murcia ha cerrado 2025 con resultados "espectaculares", tanto en ocupación como en rentabilidad, rompiendo tendencias históricas y consolidando a la capital como un destino urbano cada vez más atractivo. Así lo ha señalado Felipe Saldaña, presidente de la presidente de la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Murcia (ASHOMUR), director del Sercotel Amistad y profesor de la UCAM de Murcia, durante una entrevista realizada en el marco de FITUR 2026.

Según los datos del sector, los hoteles de la ciudad han alcanzado una ocupación cercana al 70% y un precio medio por habitación por encima de los 70 euros, cifras que suponen un salto cualitativo respecto a décadas anteriores. Especialmente significativo ha sido el comportamiento de meses tradicionalmente flojos, como agosto, que ha superado el 60% de ocupación, y el periodo navideño, que ha registrado buenos resultados más allá de la primera semana de enero.

Saldaña ha subrayado que estos datos son fruto del trabajo conjunto entre administraciones y empresas privadas, así como de un cambio en los hábitos de viaje en España. "Murcia sigue teniendo un atractivo muy potente en gastronomía, es una ciudad cercana y cómoda de visitar, y eso genera confianza y repetición", ha explicado.

El incremento simultáneo de ocupación y precios ha disparado la rentabilidad hotelera y ha despertado el interés inversor. En este contexto, el presidente de la asociación ha avanzado la próxima apertura del primer hotel cinco estrellas de Barceló en la ciudad, así como la llegada de nuevos proyectos en los próximos años. A ello se suma la mejora de las infraestructuras ferroviarias y la alta velocidad, que facilitan una mayor frecuencia de visitas.

De cara al futuro, el sector apuesta por consolidar una cultura de turismo constante y avanzar en la desestacionalización, apoyándose en la celebración de eventos y en la modernización de la planta hotelera, con reformas recientes y nuevos establecimientos en marcha.

Por último, Saldaña ha reclamado una mayor implicación del sector privado en la gestión turística. Desde la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Murcia (ASHOMUR) se pide la creación de un ente mixto o patronato que permita una cogobernanza real entre administraciones y empresas, "la fórmula perfecta para seguir creciendo y consolidar a Murcia como destino", concluyó.