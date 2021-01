Felipe Coello en el punto de mira de la oposición "por vacunarse saltándose el protocolo"

Podemos ha registrado una moción de urgencia pidiendo el cese del concejal de Deportes, Felipe Coello. El portavoz del grupo municipal, Ginés Ruiz Maciá, ha lamentado que el edil “se haya enrocado en su posición y les haya obligado a tomar decisiones drásticas.

El edil de Podemos, Ginés Ruiz, dice que el Ayuntamiento de Murcia no se ha limitado a vacunar a los grupos prioritarios y se ha saltado el protocolo de vacunación al vacunar a operarios del servicio municipal de limpieza y a todos los trabajadores, no solo sanitarios, de centros como Ibermutuamur, Quirón o La Vega. No todos los trabajadores de esos centros son prioritarios y no deberían haber recibido la vacuna.

El edil de Podemos recuerda que los operarios de limpieza de los centros de vacunación no son personal prioritario contemplado en el protocolo puesto que a esos centros no acuden pacientes COVID.

Mario Gómez de Ciudadanos también ha registrado una moción de urgencia para cesar de manera inmediata a todos los cargos públicos que se salten el protocolo de vacunación.

El PSOE ha advertido de que llegará hasta los juzgados si hace falta para esclarecer el 'oscuro' proceso de vacunación en el Ayuntamiento.

La concejala socialista Esther Nevado exige la dimisión inmediata del concejal Coello y una Comisión de Investigación para conocer el listado completo de todos los vacunados por el Servicio Municipal de Salud. "Se está vacunando a personas a las que no les toca" dice.

"Mientras el concejal de Salud y Deportes, Felipe Coello, juega a los médicos con el único fin de limpiar su imagen en una dramática situación de pandemia, su departamento, del que él es el máximo responsable, está patas arriba”. Por ello, “no sólo queremos el listado completo de vacunados, sino que vamos a exigir una Comisión de Investigación porque esto clama al cielo”.

El PP defiende a Coello

Desde el PP afirman que Coello forma parte del grupo prioritario que puede recibir la vacuna contra el Covid-19 porque forma parte del equipo de vacunación. El PP lamenta que otras formaciones intenten esparcir dudas de forma partidista siguiendo una estrategia política basada en composiciones de lugar y carente de hechos contrastados.

La última versión del protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad aprobada el 21 de enero dice que forman parte del grupo 1 el "personal de los equipos de vacunación, incluyendo a aquellas personas de salud laboral y medicina preventiva que van a participar en la administración de las vacunas frente a COVID-19.

El Grupo Municipal Popular reitera que todas las actuaciones llevadas a cabo por parte del Ayuntamiento se han hecho en consonancia con las directrices marcadas por parte de la Dirección General de Salud Pública, organismo competente en la Región de Murcia para marcar las prioridades de vacunación en esta comunidad autónoma.

El PP también reitera que el Consistorio siempre ha informado de manera transparente del proceso de vacunación. En la misma línea, el Ayuntamiento publicará en el Portal de Transparencia los datos de vacunación de los concejales y personal de confianza.

Cada concejal y cargo de confianza firmará de forma voluntaria una declaración responsable informando si ha recibido la primera dosis de la vacuna del Covid-19 o no y, en su caso, el grupo prioritario al que pertenece conforme a la Estrategia de Vacunación en España.

El grupo municipal popular emitió recientemente un comunicado en el que aseguró que el alcalde José Ballesta "no ha recibido la vacuna contra el coronavirus".

Felipe Coello, concejal libertado con dedicación exclusiva en el consistorio, no es personal sanitario, admite que se licenció en medicina pero nunca ha ejercido profesionalmente, solo para amigos y familiares. Nunca se sacó el MIR.

El sindicato de enfermería SATSE no ha dicho nada sobre si Coello está o no acreditado para poner vacunas contra el coronavirus.