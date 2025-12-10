Las farmacias, aliadas clave para impulsar la prevención de la gripe y aumentar la cobertura vacunal

La gripe vuelve a estar presente en la Región de Murcia y, ante el aumento de consultas por síntomas respiratorios, las farmacias están reforzando su papel como primer punto de orientación sanitaria para miles de ciudadanos. El farmacéutico no solo dispensa tratamientos: también informa, ayuda a identificar posibles factores de riesgo y aconseja cuándo conviene acudir al centro de salud o a urgencias, según explica María Jesús Rodríguez Arcas, secretaria general del Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia.

Desde el Colegio destacan que esta atención de proximidad puede aportar aún más valor a la salud pública. Por ello, la profesión plantea que las oficinas de farmacia puedan colaborar también en la vacunación frente a la gripe, como sucede en otros países, aprovechando su amplia presencia en barrios y pedanías para mejorar las coberturas, especialmente en personas mayores y pacientes crónicos.

Los motivos se apoyan en tres claves

La red de farmacias facilita el acceso a la prevención con rapidez y cercanía.

La relación de confianza con el farmacéutico ayuda a resolver dudas y a impulsar decisiones informadas sobre la vacunación.

La participación de las farmacias podría contribuir a aliviar la presión asistencial en los centros de salud durante la temporada de virus respiratorios.

El mensaje es claro: ante la gripe, la farmacia ya actúa como un apoyo sanitario cercano y accesible; y ahora propone sumar su capacidad para convertirse también en un punto más de vacunación, reforzando la protección de la población murciana.