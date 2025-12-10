Los farmacéuticos reclaman poder vacunar de gripe en las farmacias y reivindican su papel clave en la prevención

La gripe vuelve a notarse con fuerza en la Región de Murcia y las farmacias se han convertido en el primer punto de consulta para miles de ciudadanos con síntomas respiratorios. El farmacéutico no solo dispensa tratamientos, sino que orienta, detecta posibles factores de riesgo y aconseja cuándo es necesario acudir al centro de salud o a urgencias.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia se subraya que este papel de proximidad podría ir más allá. La profesión reclama que las oficinas de farmacia puedan vacunar también frente a la gripe, como ya ocurre en otros países, para aprovechar su capilaridad en barrios y pedanías y mejorar las coberturas, especialmente en mayores y pacientes crónicos.

Los argumentos son claros:

La red de farmacias llega donde a veces el sistema sanitario tarda más.

El vínculo de confianza con el farmacéutico facilita resolver dudas y vencer miedos sobre la vacuna.

Incorporar a las farmacias a la vacunación ayudaría a descongestionar los centros de salud en plena temporada de virus respiratorios.

El mensaje que lanzan es directo: ante la gripe, la farmacia es ya el primer escudo; ahora piden poder ser también un punto más de vacunación para proteger mejor a la población murciana.