La FAPA advierte de que la semipresencialidad está causando una gran bola de desigualdad y colocará a los escolares murcianos "a la cola" de España

La portavoz de la FAPA Región de Murcia, Clara García, ha comparecido ante la Comisión de Educación de la Asamblea Regional donde ha advertido de que la pandemia ha acelerado la situación de degradación que padece la escuela pública en la región de Murcia debido a la falta de inversión y a la poca voluntad política que existe para darla la vuelta a la situación educativa.

Clara García ha dicho que la semipresencialidad es una decisión política arbitraria que está causando una gran bola de nieve que solo contiene desigualdad y abandono educativo.

García ha denunciado los graves problemas de conciliación que están padeciendo muchas familias sin recursos mientras otras tienen que pagar entre 60 y 100 euros al mes para que cuiden de sus hijos los días que no pueden asistir a clase.

"Sacar a nuestros hijos de los centros educativos de 1 a 3 días, quita a los niños entre un 20 y un 50 por ciento de la educación presencial a la que tienen derecho perjudicando gravemente la educación de nuestros hijos" afirma García.

La FAPA RM Juan González afirma que actualmente existen alumnos en sus casas recibiendo clases telemáticas y otros alumnos que no las están recibiendo porque sus centros no están preparados para impartirlas o porque no tienen posibilidad de conectarse a internet.

La semipresencialidad, afirma Clara García, va a poner a los niños de la región de Murcia "a la cola de toda España" en materia educativa "y generará un efecto demoledor en toda una generación de alumnos".

El gobierno regional ha anunciado que los niños de infantil y primaria volverán a las clases presenciales todos los días de la semana cuando el 70% de los profesores hayan recibido, al menos, la primera dosis de la vacuna. Estiman que dentro de dos meses.

Docentes Unidos lo tilda de ocurrencia

El colectivo de profesores Docentes Unidos habla de sorprendente fantasía y tilda de nueva ocurrencia el reciente anuncio de la Consejera de Educación de una vuelta a la presencialidad en este curso condicionada a la vacunación docente.

Señalan que no es lo mismo alcanzar la inmunidad vacunando al 70% de la población que al 70% de los maestros y profesores, ya que la población docente en los centros es minoritaria comparada con la del alumnado.

En el caso del ciclo de Educación Infantil, los niños no llevan mascarilla y se preguntan si el hecho de que los docentes estén vacunados disminuirá el riesgo de que los niños se contagien entre ellos o puedan llevar el virus a sus familias.

Docentes Unidos concluye que la Consejería de Educación sigue imponiendo esta semipresencialidad a la vez que convoca oposiciones multitudinarias sin protocolos de seguridad.

El colectivo docente asegura que la Consejera Esperanza Moreno miente cuando dice que este sistema está ofreciendo buenos resultados puesto que la semipresencialidad ha lastrado el avance de los temarios y de los programas educativos y ha dificultado el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que ha provocado reiteradas quejas de AMPAS, FAPAS, docentes, sindicatos y asociaciones, e incluso ha sido recurrida en los tribunales.

El único camino para una PRESENCIALIDAD SEGURA pasa por la bajada de ratios, la contratación de más docentes, la habilitación de espacios, y la instalación de filtros HEPAS y medidores de CO2.