Las Familias de CASER no olvidan

Las familias de CASER aseguran que "nadie puede afirmar con seguridad que los residentes fallecidos no se habrían salvado de haber sido trasladados a un hospital". Lo que sí afirman las familias que han presentado una querella contra responsables de la Consejería de Salud y del geriátrico de Santo Ángel es que "a muchos ancianos se les privó del derecho a recibir la atención médica hospitalaria que necesitaban pese a que no había colapso ni en los hospitales públicos ni en los privados. Nuestros padres y madres murieron solos, aislados y desasistidos durante días. Exigimos la verdad, exigimos justicia" afirma Encarna Vera cuya madre falleció en el citado geriátrico y ejerce como portavoz de las familias y es miembro de Marea de Residencias.

La querella sigue dando tumbos por los juzgados. La Audiencia Provincial aún no ha resuelto a qué juzgado compete la querella con la que las familias pretenden hacer justicia dado que la vía política de investigación en la Asamblea Regional está cerrada. No obstante, no pierden la esperanza de hallar amparo en la Justicia, aunque eso ya no les vaya a devolver a sus seres queridos. "Intentamos que nadie pase por nuestro sufrimiento. Intentamos, en definitiva, que las residencias de mayores sean lugares para vivir, no para morir" dicen.

Desde que comenzó la pandemia, 1458 ancianos de residencias de la Región de Murcia resultaron contagiados de coronavirus. Según datos de la Consejería de Salud, en la primera ola, hubo 224 infectados en residencias de los que 93 fueron trasladados a hospitales. En la segunda ola, fueron 651 los ancianos infectados en residencias de los que 234 fueron ingresados en hospitales y en la tercera ola, de 583 infectados, fueron trasladados un total de 207.

La tasa ancianos fallecidos en residencias en las tres olas se situó en el 71,9%. La tasa de ancianos fallecidos tras ser trasladados a hospitales se situó en el 14,98%.

FALLECIMIENTOS EN HOSPITAL

Primera ola: De los 93 ancianos trasladados al hospital en la primera ola, fallecieron en el hospital 18 (19,35%)

Segunda ola: De los 234 ancianos trasladados al hospital, fallecieron en el hospital 25 (10,68%)

Tercera ola: De los 207 ancianos trasladados al hospital, fallecieron en el hospital 37 (17,87%)

FALLECIMIENTOS EN RESIDENCIAS

Primera ola: De los 68 ancianos que fallecieron en la primera ola, 50 fallecieron en residencias (73,52%)

Segunda ola: De los 108 ancianos que fallecieron en la segunda ola, 83 murieron en las residencias (76,85%)

Tercera ola: De los 109 ancianos que fallecieron en la tercera ola, 77 murieron en las residencias (70,64%)

Salud estima que 380 residentes han fallecido debido al coronavirus en Región de Murcia, aunque no es un dato definitivo. Salud afirma que está depurando las cifras puesto que han detectado que algunos fallecidos han sido contabilizados dos veces y la cifra final podría ser sensiblemente inferior. También han detectado que se suman fallecidos que no son de residencias sino de hospitales de media y larga estancia.

La Consejería de Política Social que dirige Isabel Franco no ha informado a Onda Cero de cuántos trabajadores de residencias de mayores resultaron contagiados de coronavirus desde que comenzó la pandemia.

La dirección de la residencia CASER en Santo Ángel ha declinado hacer declaraciones a Onda Cero sobre su gestión durante la primera ola para la realización de este reportaje.