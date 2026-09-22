Éxito de acogida con el lanzamiento del nuevo Mazda CX-6e en el Grupo Sedauto

El Grupo Sedauto ha iniciado la comercialización y presentación local del nuevo Mazda CX-6e, el vanguardista SUV 100% eléctrico de la marca nipona. Durante su primera semana de campaña con citas de test drive programadas en sus centros de Murcia y Cartagena, más de veinte clientes han pasado por las instalaciones para experimentar de primera mano la conducción del que está llamado a convertirse en una referencia del segmento.

Este evento ha permitido a los conductores de la región descubrir en detalle los principales pilares sobre los que se sustenta el Mazda CX-6e:

Rendimiento y Eficiencia: Equipado con una batería LFP de 78 kWh y un motor de 190 kW (258 CV), ofrece una autonomía homologada de hasta 484 km. Su sistema de carga rápida en corriente continua (DC) a 200 kW permite recuperar del 10% al 80% de la batería en tan solo 24 minutos.

Innovación Tecnológica e Infoentretenimiento: Incorpora una impresionante pantalla panorámica integrada de 26,45 pulgadas, Head-up Display de gran formato, retrovisores digitales exteriores e interior, así como control inteligente por voz y gestos.

Experiencia Sonora Inmersiva: Cuenta con un exclusivo sistema de sonido Mazda de 23 altavoces, que integra altavoces de alta fidelidad directamente en los reposacabezas.

Diseño Artesanal y Seguridad Integral: Fiel a la filosofía de diseño Kodo y la maestría artesanal Takumi, el vehículo equipa de serie 15 avanzados sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) y una atmósfera interior personalizable con iluminación ambiental de 256 colores.

El nuevo Mazda CX-6e ya se encuentra disponible para ver, probar y reservar en la red de instalaciones de Grupo Sedauto tanto en Murcia como en Cartagena, con un precio de salida desde 46.200 € en su acabado Takumi.