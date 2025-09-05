Un estudio español descubre por qué el miedo afecta de forma distinta según el género

Un estudio encabezado por la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) ha arrojado nueva luz sobre una de las grandes preguntas de la salud mental: por qué algunas personas logran dejar atrás un episodio traumático mientras otras quedan atrapadas en un miedo persistente. La investigación, difundida en la revista internacional Translational Psychiatry, apunta a tres factores biológicos decisivos: la hiperactivación del eje hormonal del estrés, diferencias en la microbiota intestinal y una “firma” genética específica en la amígdala, región cerebral clave en la regulación del miedo.

“Sin miedo, la humanidad ya se habría extinguido; el problema llega cuando no sabemos apagar la alarma”, subrayó el neurocientífico Fernando Berrendero, profesor de la UFV y autor principal del trabajo, en conversación con Más de uno Murcia.

Un modelo que reproduce lo que vemos en humanos

El equipo empleó un modelo experimental validado en neurociencia con ratones macho y hembra expuestos a un estímulo condicionado. Tras el aprendizaje del miedo, unos animales extinguieron su respuesta (resilientes) y otros siguieron reaccionando como si el peligro persistiera (susceptibles), reflejando la variabilidad observada en personas con trastorno por estrés postraumático (TEPT) u otros trastornos de ansiedad.

Tres sistemas en el punto de mira

Eje hormonal del estrés : los animales susceptibles mostraron niveles elevados de corticosterona y de la hormona liberadora de corticotropina (CRH), junto a una menor expresión del receptor NR3C1, encargado de frenar la respuesta una vez pasa la amenaza.

: los animales susceptibles mostraron niveles elevados de corticosterona y de la hormona liberadora de corticotropina (CRH), junto a una menor expresión del receptor NR3C1, encargado de frenar la respuesta una vez pasa la amenaza. En términos sencillos : un sistema incapaz de 'apagar' la alarma.

: un sistema incapaz de 'apagar' la alarma. Microbiota intestinal : los resilientes presentaron una comunidad bacteriana más diversa y con perfil antiinflamatorio; los susceptibles, una microbiota más pobre y potencialmente proinflamatoria. Los datos refuerzan que el intestino y sus bacterias pueden modular emociones como el miedo.

: los resilientes presentaron una comunidad bacteriana más diversa y con perfil antiinflamatorio; los susceptibles, una microbiota más pobre y potencialmente proinflamatoria. Los datos refuerzan que el intestino y sus bacterias pueden modular emociones como el miedo. Firma genética en la amígdala: se detectaron 31 genes con actividad alterada, 14 de ellos relacionados con ansiedad y TEPT, lo que abre la puerta a biomarcadores de vulnerabilidad y a nuevas dianas terapéuticas.

Diferencias por sexo biológico

El trabajo también observó una mayor proporción de hembras clasificadas como susceptibles al miedo persistente. Aunque el modelo es animal, los autores recalcan la necesidad —durante años postergada— de incluir la variable sexo en los estudios preclínicos para comprender mejor estas diferencias biológicas.

Hacia diagnósticos y tratamientos personalizados

Con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (proyecto INDIF-FEAR, PID2023-151223OB-I00) y la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid y el Parque Científico de Madrid, el estudio sienta bases para desarrollar herramientas diagnósticas más precisas y terapias personalizadas en humanos. La investigación continúa ahora para validar biomarcadores y explorar intervenciones que “recalibren” los tres sistemas implicados.

Por qué importa

Los trastornos de ansiedad afectan a cientos de millones de personas en el mundo y, en el TEPT, el miedo no solo se recuerda: se revive. Este trabajo proporciona un mapa biológico —hormonas, bacterias y genes— que ayuda a explicar por qué, superado el peligro, algunas “alarmas” siguen sonando. O, dicho con humor muy serio: no es (solo) cuestión de “echarle valor”, también de biología que podemos aprender a modular.