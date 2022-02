Estudiantes de la UPCT diseñan antenas para localizar tormentas solares

Investigadores y estudiantes de la UPCT diseñan una enorme antena, de unos diez metros cuadrados, y rotatoria como un girasol, que monitorizará fenómenos solares que pueden afectar a infraestructuras tecnológicas, como los cuarenta satélites de la red Starlink, de la compañía SpaceX de Elon Musk, que esta semana fueron destruidos por el cambio en la densidad de la atmósfera producido por una tormenta solar.

El coordinador del proyecto Celestina (Castillian E-Callisto Leading Experimentation in Solar-Terrestrial Interaction with Novel Antennas) del Grupo de Investigación Espacial de la Universidad de Alcalá, Manuel Prieto, ha impartido hoy una conferencia en la Escuela de Telecomunicación de la Politécnica de Cartagena, animando a estudiantes de grado, máster y doctorado a sumarse mediante trabajos finales de estudios en este proyecto en el que la UPCT participa desarrollando una gran antena de onda de fuga (leaky-wave).

La antena desarrollada por la UPCT se instalará en la localidad castellano-manchega de Peralejos de las Truchas, un entorno rural con escaso ruido electromagnético en el que se encuentra la estación Melibea de la red Callisto, mientras que otra gran antena parabólica de la que ya dispone la Politécnica de Cartagena en su edificio I+D+i se sumará también al monitoreo de fenómenos solares extremos para alertar de su posible incidencia en la Tierra.

Cortes de luz o apagones por sobrecargas de flujo electromagnético son algunas de las consecuencias que podrían tener las tormentas solares. “Afectan a la tecnología que usamos y de la que cada vez somos más dependientes”, explica Manuel Prieto.

La antena MARsss (Monitoring Antenna for Remote Sensing of Solar Storm) que diseña el catedrático de la UPCT José Luis Gómez Tornero servirá para localizar en qué zona del Sol se producen tormentas solares, eyecciones de material o llamaradas que se pueden detectar mediante tecnología de radio espectómetro.

El proyecto de meteorología espacial Celestina, financiado Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Unión Europea (referencia: SBPLY/19/180501/000237), lidera la participación y contribución científico-técnica de España en la red internacional de radiotelescopios e-CALLISTO, que monitoriza la actividad solar desde numerosos países a través de antenas de bajo coste.