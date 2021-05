Ni Esther Clavero ni Felipe Coello cometieron delito al vacunarse contra el coronavirus

La Fiscalía también ha archivado las diligencias de investigación sobre la vacunación fuera de protocolo de la ex alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero y del concejal del PP en el ayuntamiento de Murcia, Felipe Coello. La Fiscalía concluye que no se dan indicios mínimos suficientes de que los hechos denunciados sean constitutivos de delito alguno.

Sobre el edil Felipe Coello, dice la Fiscalía en su auto de archivo que “consta que es médico aunque no sea ejerciente" y que estaba autorizado por el servicio municipal para suministrar la citada vacuna a los ciudadanos puesto que, al parecer, faltaba personal para realizar esa vacunación. Además, se ofreció voluntariamente a colaborar, "de forma puntual, transitoria y no retribuida, y es, tras varios días vacunando, cuando recibe su dosis de la vacuna, estando claramente incluidos los que llevan a cabo ese proceso de imposición de las vacunas".

En opinión de la Fiscalía, podrían existir dudas respecto a si un titulado en medicina puede ejercer la función de poner vacunas, "que es más bien propio de los enfermeros... pero este extremo en cualquier caso, viene salvado por la autorización que le realiza el responsable del servicio municipal de vacunación, que instruye al señor Coello Fariña en la función y vacuna citada”.

“No se observa en ese proceder conducta prevaricadora, ni por parte del citado señor Coello ni por parte del responsable municipal que le autoriza a vacunar y a vacunarse: no hay resolución, ni tampoco conducta ilegal que vulnere una norma que tenga vinculación jurídica, tampoco se observa una arbitrariedad en el sentido de ilegalidad clamorosa o patente o grosera, y mucho menos hay un ánimo específico de querer atentar contra el ordenamiento jurídico a sabiendas de un supuesto comportamiento injusto”. Tampoco se observa que se haya podido cometer ni siquiera alguna infracción administrativa.

Tampoco aprecia delito en la vacunación de Clavero

Con respecto a la vacunación de la ex alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero, la Fiscalía tampoco observa indicios de delito en su actuación, pero sí observa irregularidades en la manera de proceder del coordinador del centro de salud Antonio García en el que se vacunó Clavero. Se da la circunstancia de que el coordinador del citado centro de salud es pareja sentimental de la ex alcaldesa.

“En el actuar del citado coordinador del centro de salud sí que se observan una serie de irregularidades, pero que deben ser depuradas en la vía administrativa al no reunir los elementos de un delito ya que, relata el fiscal, vacunó a la alcaldesa de Molina de Segura pese a que se le advirtió y él mismo debía de saber que no estaba en ninguno de los grupos de vacunación fijados en la etapa 1 en la fecha en la que se vacunó (14 de enero de 2021). El fiscal superior resalta que la responsable de enfermería del centro dejó claro que no se podía vacunar Clavero por su condición de enferma oncológica al no estar incluida en el protocolo.

Además, relata el fiscal, la llevó a su centro de salud de Molina Norte cuando no le correspondía, ya que ella estaba de alta en el centro de salud de Molina Sur. El señor Macanás (coordinador del centro) consiguió darle de alta en el centro de Molina Norte el día 20 de enero, la misma fecha del informe que elaboró para justificar la vacunación de Clavero fuera de protocolo.

La Fiscalía concluye nuevamente que “saltarse el orden en el proceso de vacunación, puede suponer reproche político, social o ético, pero no penal”.