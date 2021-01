Esther Clavero dispuesta a renunciar a la alcaldía de Molina y a que los vecinos elijan qué edil socialista la sustituye

La ejecutiva local del PSOE de Molina de Segura y el grupo municipal socialista plantearán a la dirección regional del PSRM-PSOE la renuncia de Esther Clavero a la alcaldía, pero exigirán que sean los vecinos de Molina de Segura los que elijan mediante una encuesta qué edil del grupo socialista la sustituye al frente de la alcaldía.

La Ejecutiva local del PSOE de Molina de Segura se ha reunido hoy durante cinco horas para analizar la situación y ahí han acordado la propuesta que trasladarán a la dirección regional del partido.

"No queremos que el nombre lo imponga la dirección regional del partido desde Murcia, deben ser los molinenses los que decidan libremente entre los ediles socialistas del grupo qué persona les parece más adecuada para ser alcalde o alcaldesa" explican fuentes socialistas de Molina de Segura. "Algo tan importante deben decidirlos los vecinos de Molina de Segura, no el partido desde un despacho" dicen.

Esther Clavero, según lo acordado por la Ejecutiva del PSOE de Molina de Segura, no renunciaría al acta y seguiría como concejal de Participación y Asuntos Europeos sin liberar, es decir, sin cobrar del ayuntamiento "para que nadie pueda decir que se aprovecha del cargo". Clavero volvería a dar clases en la Universidad de Murcia.

Sobre la creación de una gestora en Molina de Segura que anuncia el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, piden que esté integrada por los miembros de la actual ejecutiva local "que fueron elegidos democráticamente" y "presidida por una persona con trayectoria, experiencia y, sobre todo, sin ambiciones políticas institucionales ni orgánicas" ante las pretensiones de la dirección regional del PSRM-PSOE de imponer al concejal de bienestar y segundo teniente de alcalde, Ángel Navarro.

Al parecer, Ángel Navarro es la persona con la que el partido está negociando desde la calle Princesa "a espaldas" de la Ejecutiva Local del PSOE de Molina de Segura para que sea el nuevo alcalde. Opción que rechaza la ejecutiva local del partido que apoya enteramente a Esther Clavero. "Que no se les ocurra imponer a nadie o puede haber un cisma en Molina de Segura" advierten fuentes socialistas molinenses.

Ángel Navarro | Onda Cero

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de Segura ha ofrecido sus concejales al secretario general de los socialistas de la Región de Murcia, Diego Conesa, para sustituir a la alcaldesa del municipio, Esther Clavero, porque "no puede seguir ni un minuto más aferrada al cargo al frente del ayuntamiento y presentamos nuestro apoyo al PSOE para quitarla y abrimos la puerta para el relevo en la alcaldía". Ofrecimiento del Partido Popular molinense que la Ejecutiva Local socialista de Molina Segura no ha valorado. Lo consideran, dicen, "una mamarrachada".

Por otra parte, la moción de censura con la que amenaza la formación morada solo podría prosperar con el acuerdo político de PP, CS, PODEMOS, VOX y los concejales no adscritos. El grupo socialista en Molina de Segura tiene 12 concejales y la mayoría absoluta se sitúa en 13.

El PSOE ha pedido a sus cargos públicos que dimitan si se saltan el proceso de vacunación, como ha ocurrido ya con varios ediles socialistas en España. El partido les ha dado de baja como militantes, pero les solicita que vayan un paso más allá abandonando sus puestos de responsabilidad. Así figura en un comunicado enviado por Ferraz este viernes.

Reitera que obedeció órdenes médicas

Esther Clavero, que ha sido suspendida cautelarmente de militancia por el PSRM-PSOE, volvería a dar clases en la Universidad de Murcia donde es profesora, hasta que se resuelva el expediente abierto por el partido por haber recibido la vacuna contra el coronavirus incumpliendo el protocolo de vacunación.

Aunque es paciente oncológica de alto riesgo y fue citada por el Centro de Salud para la vacunación, ningún enfermo está siendo vacunado en esa fase del protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad.

Clavero asegura que la jefa de enfermería del Centro de Salud la llamó asegurándole que tenía autorización de la gerencia de área para vacunarla. El SMS ha reconocido que hubo una llamada telefónica a gerencia por esa cuestión, pero niega que autorizaran la vacunación. La jefa de enfermería del Centro de Salud "Antonio García" de Molina de Segura no coge el teléfono y, por tanto, no hay forma de contrastar las versiones.

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha abierto una información reservada al coordinador médico del centro de salud Profesor Antonio García, Emilio Macanás Pérez, que firmó un escrito justificando la vacunación de Esther Clavero" informó la Consejería de Salud.

Esther Clavero presentará la semana que viene dos denuncias ante Fiscalía y ante la Agencia Española de Protección de Datos ya que, asegura, accedieron a su historial clínico con fines políticos "y eso deja rastro". Acceder sin permiso al historial clínico de una persona y divulgar su contenido es un delito muy grave . El acceso injustificado a la historia clínica de una persona conlleva una condena de entre dos y seis meses a cuatro años de prisión".

Se sale del grupo de whsatapp de alcaldes socialistas

Clavero se salió ayer del grupo de alcaldes socialistas con este mensaje: "Creo que el partido se ha precipitado, y de nuevo el PP es capaz de esperar con imputados, procesados y vacunados días y días. Meses y años. Nosotros, antes de que pase una gripe, 3 días de subida, 3 de bajada, tomamos decisiones sin mesura, sobre personas que hemos ganado elecciones. Solo vosotros sabéis lo que es estar en la calle, solo vosotros sabéis lo que es luchar, nadie que no haya sido Alcalde Sabrá nunca lo que es la política de verdad, y el sacrifico. Os quiero mucho. Estoy en paz y tranquila. Siempre he hecho lo que he considerado más honesto. Seguir luchando, pero por vocación. Primero siempre los ciudadanos. Después todo lo demás.

Un abrazo"