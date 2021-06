El catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia y miembro de Ecologistas en Acción, Miguel Ángel Esteve, en declaraciones a Onda Cero, afirma que la desprotección del medio ambiente "no es un buen negocio porque generan facturas que acabamos pagando todos ya sea en Portmán, el río Segura o el Mar Menor".

"Maltratar el medio ambiente es un mal negocio, pero lo que hacemos es diluir los contrapesos ambientales con lo que cada vez estaremos más cerca del próximo desastre ambiental en esta región. Y eso es una estrategia suicida. No podemos hacer desaparecer los recursos humanos de la administración ambiental. Es una estrategia estúpida" afirma el catedrático. El catedrático de ecología no olvida que "la Red Natura 2000, en manos de nuestros políticos más trileros supuso la desprotección de 11.500 hectáreas"

Esteve dice que es necesario un giro de 180 en la Región de Murcia y entender que el medio ambiente es un tema fundamental de cualquier desarrollo.

"La expansión incontrolada del regadío en la cuenca del Segura debilita el discurso de los regantes en defensa del trasvase del Tajo" opina Esteve. "Muchos regadíos ilegales, muchas transferencias oscuras de agua del regadío tradicional a nuevos regadíos permitiendo que cualquier espacio de secano se pueda transformar en regadío industrial con independencia de que se agoten recursos o desaparezcan regadíos históricos. No es un problema de agua sino de gobernanza del agua. Y es un problema de precio del agua. Deberíamos haber invertido más en abaratar el precio del agua desalada".

"Cuando el presidente de la Comunidad me pide hoy día que apoye al sector agrario que ha sacrificado el Mar Menor, pues lo siento pero no me siento cercano al sector agrario que también está ligado a bajo valor añadido, que crea empleo de mala calidad y sacrifica paisaje y recursos. El problemas es que hay partidos cautivos de un voto determinado, pero yo no soy ningún partido cautivo. Lo que necesito es que haya una reformulación de la actividad agraria en esta región. O lo hacemos de manera consciente o nos obligará el cambio climático porque cada vez lloverá menos y al mismo tiempo habrá más evaporación".