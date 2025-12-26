Estas fiestas déjese envolver por la sofisticación de La Manga Club

En un entorno de lujo incomparable, la Navidad se celebra con detalles cuidados, ambientes exclusivos y experiencias únicas que convierten cada instante en una ocasión especial.

Propuestas gastronómicas excepcionales, paquetes de alojamiento diseñados para la ocasión y actividades navideñas pensadas para los más pequeños.

EVENTOS GASTRONÓMICOS

Cena de NOCHEVIEJA

Despide el año en el Gran Salón con una Nochevieja inspirada en el glamour del casino. Una cena exclusiva llena de estilo y celebración para dar la bienvenida al nuevo año sin distinción.

Brunch de AÑO NUEVO

Tras la magia de la Nochevieja, el Año Nuevo despierta con un Brunch inolvidable. Una propuesta llena de sabor, alegría y sofisticación para empezar el 2026 con el mejor de los brindis.

Brunch de REYES

El día de Reyes se celebra con un brunch lleno de tradición y alegría donde el emblemático roscón de reyes ocupa un lugar especial en la mesa.

PAQUETES DE ALOJAMIENTO

NOCHEVIEJA

El 31 de diciembre, despida el año con una noche de glamour transformado en el casino más exclusivo.

El paquete especial de Nochevieja combina alojamiento de lujo con un coctail de bienvenida, cena de gala con menú de autor, música en directo, espectáculos, fuegos artificiales y más sorpresas.

Una ocasión única para dar la bienvenida al 2026 rodeado de lujo, diversión y magia.

Más información y reservas: 968 11 56 51

lamangaclubresort.grand@hyatt.com