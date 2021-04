"Estamos ante el peor gobierno regional para el medio ambiente y mira que hemos tenidos gobiernos espantosos"

El director de la asociación ecologista ANSE, Pedro García, se ha mostrado convencido de que el gobierno regional de López Miras no dudará en derogar la Ley del Mar Menor si necesita el apoyo político de VOX para mantenerse en el poder. "Estamos seguros de que eso es posible. Debemos recordar que VOX exigió al gobierno regional que ejerciera el derecho de retracto con Cabo Cope y lo hizo inmediatamente" dice García.

"También quiero pensar que el empuje de la sociedad murciana no lo permitirá" dice el director de la asociación ecologista que ha recordado que el gobierno regional, otras legislaturas, también intentó urbanizar la Marina de Cope, Calblanque, Lo Poyo o la Salinas de San Pedro "y no lo consiguió". Pedro García se ha mostrado convencido de que "nos encontramos ante el peor gobierno para el medio ambiente y mira que los hemos tenidos espantosos".

Pedro García ha dicho que el gobierno regional "no quiere proteger la Marina de Cope". "Ni siquiera ha iniciado formalmente la aprobación del PORN y, sin embargo, ha anunciado un nuevo borrador de plan que incluye una enorme ventana urbanística dentro del parque regional".

"Hace tiempo que mucha gente nos transmite que estorbamos al gobierno regional. Nuestro trabajo resulta muy molesto, pero es lo que hay" dice García que recuerda que hay dos consejeros, Luengo y Celdrán, investigados por un presunto delito de prevaricación por incumplir la normativa de caza tras una denuncia de ANSE.

El director de ANSE asegura que el gobierno regional "ha desmantelado la estructura de medio ambiente. Hay muchos técnicos que han desaparecido de sus puestos. Ha hecho una limpia de buena parte del personal de la CARM que desde hace años trabajaba de manera independiente en el cumplimiento de la normativa ambiental".

Sobre la apertura de las golas que pide VOX, Pedro García ha dicho que "ahora hay mayor comunicación de agua que nunca entre el Mediterráneo y el Mar Menor". "La propuesta demuestra un desconocimiento absoluto de lo que ha pasado. La gola de Marchamalo se dragó hace pocos años, el canal del Estacio tiene más anchura y profundidad que ha tenido nunca".

"El origen del problema del Mar Menor no es la falta de intercambio de agua con el Mediterráneo sino la entrada de agua dulce con nitratos agrícolas y eso ha ocurrido a lo largo de las varias décadas que lleva funcionando el trasvase Tajo-Segura e incrementándose el regadío en el Campo de Cartagena" afirma el dirigente de ANSE.

"La región está dando una imagen espantosa. La de una región que no respeta la normativa ni la ética. Al menos en medio ambiente eso está pasando. Y los que trabajamos respetando las normas no lo merecemos. El gobierno regional nos está llevando a unos enfrentamientos totalmente inadmisibles. La política no debería enmierdar como está enmierdando muchos aspectos de la gestión de los servicios públicos, incluyendo el medio ambiente. Los votos no legitiman muchos comportamientos" concluye Pedro García de ANSE.