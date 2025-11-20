La Estación Náutica reivindica el Mar Menor como destino náutico todo el año

La Estación Náutica Mar Menor -Costa Cálida vive un momento de expansión. Cerca de 200 empresas -alojamientos, centros de buceo, escuelas de vela y compañías de turismo activo- trabajan coordinadas para convertir el litoral murciano en un destino náutico abierto todo el año. Su presidente, David Caro, explica en 'Más de uno Murcia' que el sector ha experimentado un crecimiento del 15% en actividad este año, impulsado por la demanda de experiencias en la naturaleza, el auge de los grupos y una oferta cada vez más diversificada.

Entre los retos inmediatos destacan la digitalización de las empresas, la formación de profesionales y la necesidad de agilizar licitaciones municipales que condicionan la activación de la temporada. Caro subraya que el binomio colaboración público-privada está funcionando: campañas como Aula Abierta han permitido que 6.000 - 7.000 escolares conozcan el Mar Menor de primera mano, mientras que proyectos como Working Azul ofrecerán 850 plazas gratuitas de actividades durante el puente de diciembre.

La diversificación también se deja notar en los productos estrella: el buceo se mantiene como actividad líder gracias a las reservas marinas, mientras que modalidades accesibles como kayak o paddlesurf atraen a públicos de todas las edades, desde los 7 hasta los 99 años. A esto se suma el giro del visitante, que abandona las largas estancias por experiencias más breves y con valor añadido, muy vinculadas al conocimiento del entorno y la interpretación del litoral.

Caro asegura que la desestacionalización "ya no es un discurso", sino una realidad que avanza "proyecto a proyecto" para alargar la temporada y consolidar al Mar Menor como un destino náutico sostenible y competitivo, ha concluido.