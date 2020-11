"Cabe esperar todavía un número muy grande de muertes por Covid en la región de Murcia"

El profesor Antonio Guiro ha advertido de que la epidemia en España ha vuelto a los parámetros anteriores a la meseta transitoria de septiembre y crece de nuevo por encima del umbral del control coincidiendo con la simulación que realizaron en junio para el rebrote que marca esta “segunda ola”.

El número reproductivo medio en octubre ha sido 1.2, pero en la última semana ha llegado a 1.4. Hemos alcanzado los 25 mil casos diarios (equivale a 5 casos diarios cada 10 mil habitantes e incidencia acumulada en 14 días de 550 casos cada 100 mil, una de las tasas más altas del mundo). En número medio de fallecidos en España es de 160 diarios, y podría llegar a 200 diarios en dos semanas.

"Si las medidas no consiguen frenar el actual crecimiento (r = 1.2 - 1.4), la situación será insostenible en las próximas semanas" advierte Guirao. "El único escenario razonable es el de disminuir los contagios día a día" dice. Y añade que "en el mejor caso, si desde este momento hubiera una efectividad igual a la de abril (r = 0.8), la curva se estabilizaría en enero con cerca de 2 millones de casos. "Pero esto parece difícil de alcanzar sólo con las nuevas medidas adoptadas. Hasta la fecha ha resultado insuficiente el uso de la mascarilla, la distancia social y la capacidad de detección y rastreo".

La región de Murcia podría superar los 50.000 casos dentro de un mes.

Con respecto a la región de Murcia, el profesor Antonio Guirao advierte de que "está mucho peor que en la primera ola". El número reproductivo en la Región de Murcia también ha vuelto a crecer y está en 1.2 como en el verano. Se están alcanzado cifras próximas a los 1000 contagios diarios, correlacionadas con el número de pruebas realizadas diariamente. Los casos totales ya superan los 35 mil, y es muy probable que se superen los 50 mil dentro de un mes. Los ingresos hospitalarios crecen de forma continuada y ya se ha llegado a los 100 pacientes en UCI.

Cabe esperar todavía un número muy grande de muertes en la región de Murcia

Con respecto al número de fallecidos por coronavirus en la región de Murcia, el profesor Antonio Guirao ha dicho que "el problema es que la curva de fallecidos está creciendo de forma exponencial. Acabamos de igualar la media de muertes diarias (7) que hubo en el pico de abril, con la diferencia de que ahora aún no estamos en el pico. En abril el pico de fallecidos llegó una semana después que el pico de contagios, cuando éstos ya estaban en fase descendente, cosa que ahora todavía no ha ocurrido. Por lo tanto, incluso en el mejor de los casos cabe esperar todavía un número muy grande de muertes". La región de Murcia suma 350 fallecidos por coronavirus desde que comenzó la pandemia.

El profesor Guirao realizó una simulación al comenzar la desescalada tras el confinamiento de la población española en marzo y abril y anticipó que los hospitales en España estarían saturados a finales de septiembre como está ocurriendo. "Esta situación era conocida desde primeros de julio, las simulaciones sirven para prever escenarios futuros porque te avisan de lo que puede pasar y su utilidad radica en que las medidas hay que tomarlas con suficiente contundencia y antelación en función de lo que dicen las simulaciones matemáticas que puede llegar a pasar, no en función de lo que está pasando ahora mismo y eso no se ha hecho en la mayoría de los países. Es un fracaso de la sociedad global. Me siento frustrado no ya como científico, sino como ciudadano".

El profesor Guirao considera que "hemos estado viviendo en los mundos de yupi durante el verano con esa insistencia de que podíamos hacer vida normal".