Espacio Espacio Colibrí: el refugio natural entre Bullas y Cehegín que propone desconexión real y bienestar consciente

La sección gastronómica Cuchillito y Tenedor de Onda Cero Región de Murcia abrió esta semana una ventana a uno de los alojamientos más singulares del Noroeste murciano: 'Espacio Colibrí', un proyecto dirigido por Mavi Espí y situado en un enclave natural entre Bullas y Cehegín. Un bosque protegido por su extraordinaria biodiversidad envuelve este alojamiento, una “casa nido” -como la define su creadora- concebida para descansar, reconectar y sumergirse en un silencio casi mágico.

Mavi describió Espacio Colibrí como un refugio natural donde la belleza, la comida y el bosque se convierten en un camino de bienestar. Las habitaciones, bautizadas con nombres evocadores como «Nido del Alba», «Amanecer» o «Rincón del Sueño», responden a esa filosofía de acogida y tranquilidad que impregna todo el espacio. Las aves, numerosas y diversas gracias al ecotono en el que se encuentra la finca, forman parte esencial de la experiencia: sus cantos, la observación en libertad y un entorno vegetal exuberante dan la bienvenida al visitante nada más llegar.

La propuesta está dirigida a cualquier tipo de viajero: parejas, familias, grupos de amigos o personas que quieran acudir solas a retiros y encuentros diseñados para favorecer la conexión interior. Todo se adapta y se personaliza. Eso sí, hay una condición que convierte la estancia en algo radicalmente diferente a otros alojamientos rurales: no hay cobertura móvil. "El lugar ya te invita a desconectar porque allí no hay señal; es como estar en otro mundo" explicó Mavi.

La gastronomía se convierte en el último elemento clave. No se trata de cocina técnica, sino emocional y simbólica. Un recetario que acompaña procesos personales, basado en productos naturales, colores, texturas y un diseño nutricional propio que busca alimentar mucho más que el cuerpo.

Espacio Colibrí asoma así como una de las propuestas más inspiradoras del turismo de bienestar en la Región de Murcia: un destino cercano -a apenas 50 minutos de la capital-, protegido, silencioso y creado para quienes necesitan detener el mundo un rato y escucharse de nuevo.

Una información de Mary Luz Piñeiro