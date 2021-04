Espín: “López Miras anuncia sin ningún rubor que se saltará la Ley de Educación al más puro estilo Torra”

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Antonio Espín ha criticado que López Miras presenta saltarse la LOMLOE, aprobada legítimamente en las Cortes, al más puro estilo de Torra y los separatistas catalanes. “En un ejercicio indecente de desprecio a la democracia, el presidente de la corrupción y el transfuguismo pretende modificar las normas autonómicas para la admisión de alumnos, atacando uno de los aspectos básicos de la nueva Ley de Educación”.

Espín ha denunciado que, con esto, López Miras demuestra "su fijación maquiavélica contra el Gobierno de España y desconocimiento del Estado de derecho, que es claro ante el cumplimiento de aspectos básicos y orgánicos de la legislación, como es el caso de los criterios de admisión de alumnos en centros educativos (artículo 84 de la ley), que son de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas, sin excepción".

Ha añadido el diputado socialista que estos criterios vienen avalados por estudios pedagógicos y sociológicos que acreditan los beneficios de la escolarización en los centros educativos de proximidad al entorno.

Además, ha indicado que la LOMLOE deja muy claro en su artículo 84.2 que, cuando no existan plazas suficientes en el centro elegido libremente por las familias, el proceso de admisión se regirá por los criterios prioritarios de existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro, proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de algunos de los padres, madres o tutores legales y la renta per cápita de la unidad familiar.

“Por tanto, estos criterios deben ser prioritarios en futuros procesos de admisión en todo el territorio español, aunque López Miras pretenda saltárselos a la torera”.

El diputado socialista también ha explicado que el artículo 86 de la ley aclara que “las áreas de influencia en los procesos de admisión deben determinarse oídas las administraciones locales, de modo que permitan garantizar la aplicación efectiva de los criterios prioritarios de proximidad al domicilio y cubran en lo posible una población socialmente heterogénea”.

“Otro aspecto de la normativa que López Miras pretende franquear al no haber consultado a los ayuntamientos de la Región antes de anunciar que continuará aplicando su distrito único, que no solamente ha perjudicado a la red pública de centros, sino a las familias más vulnerables de la Región, que en algunos casos, se han visto obligadas a llevar a sus hijos a centros educativos alejados de sus hogares al no quedar plazas libres en su centro de referencia, ocupadas, en muchos casos, por familias que sí pueden permitirse el transporte diario para llevar a sus hijos a centros ubicados en zonas distintas a las de su lugar de residencia”.

Según Espín, todo esto responde a una mediocre estrategia partidista en la que López Miras lleva meses utilizando a las familias para su particular guerra contra el Gobierno de España. “Con el falso mantra de la libertad de elección de centro, que garantiza sobradamente la LOMLOE (artículo 84.1), el gobierno de la corrupción y el transfuguismo miente descaradamente a la ciudadanía, obviando el artículo 27 de la Constitución, que otorga a las administraciones públicas, y a nadie más, la obligación de la ordenación general de la enseñanza”.

Ha añadido que a López Miras se le olvida que, a día de hoy, el 95% de las solicitudes familiares de matriculación en primera opción son admitidas, tal como ocurría hace 30 años, lo que supone que a un 5% de las familias de la Región no se les reconoce ese mentido derecho que tanto vende. “¿Puede garantizar con los cambios contrarios a la Ley que pretende hacer en el decreto de admisión, que el 100% de las familias murcianas van a ser escolarizadas en el centro que eligen como primera opción?”

“Ya en diciembre adelantaron el proceso de admisión de alumnos por miedo a la LOMLOE, que protege a nuestros menores de sus censuras educativas. Ahora anuncia una insumisión a la ley en los criterios de admisión de alumnos. Los socialistas seremos implacables en la fiscalización del cumplimiento estricto de la Ley de Educación. No permitiremos que, a la corrupción, al transfuguismo y a la entrada en el Gobierno de la extrema derecha se le una ahora el incumplimiento de aspectos básicos de la legislación estatal con el único objeto favorecer los intereses de sus allegados”, ha concluido.