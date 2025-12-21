La escapada que necesitas tiene nombre propio: Región de Murcia

Cultura y gastronomía, el ‘perfect match’

Los amantes de las escapadas culturales estarán de suerte en la Región de Murcia, especialmente al visitar ciudades como Murcia, Cartagena, Lorca y Caravaca de la Cruz.

De paseo por Murcia, la ciudad de la eterna primavera

Los encantos de la ciudad de Murcia se conocen a pie. Su mayor símbolo es la Catedral de Santa María, ubicada en la Plaza del Cardenal Belluga, con la segunda torre más alta de España. Muy cerca de ella, se encuentra el Real Casino de Murcia, otro de los edificios más emblemáticos de la ciudad, que cuenta con espacios como el salón de baile estilo Luis XV, un sueño hecho realidad para los enamorados del arte. Después de pasear por el centro de la ciudad, nada sienta mejor que un aperitivo en la Plaza de las Flores. Te avisamos: ‘Ir de tapeo’ se convertirá en uno de tus hobbies favoritos, y no podrás resistirte a una ‘marinera’.

La historia vive en Cartagena

Te encantará conocer esta ciudad púnica, romana y militar.

Si quieres transportarte a la época romana, ningún plan puede compararse con una visita al Teatro Romano. Su grandiosidad te hará preguntarte cómo no fue descubierto hasta el año 1990.

Para transportarte a la época de galeones y batallas en el mar, no puedes dejar de ir al Museo Naval y al Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA).

Para darle un toque de sabor a tu escapada, lo mejor es un plato de ‘arroz caldero’. Y después, un ‘café asiático’.

Lorca es la Ciudad del Sol y brilla con luz propia

Esta ciudad barroca es otro must en la Región de Murcia. Su castillo, la Fortaleza del Sol, es ahora un espacio temático de historia medieval que acoge exposiciones permanentes en sus torres y aljibes, así como visitas teatralizadas y guiadas durante todo el año. En este complejo, se encuentra, además, una sinagoga judía única en España, pues es la única que no ha sido utilizada por otras religiones.

Caravaca de la Cruz, meta para peregrinos

Es la meta para miles de peregrinos durante todo el año y una ciudad jubilar habilitada para celebrar el ‘Jubileo in Perpetuum’. Esto significa que en Caravaca de la Cruz se puede obtener la indulgencia plenaria siempre que se cumplan los requisitos para ello.

Para llegar a Caravaca de la Cruz, una buena opción es hacer el Camino de Levante, un recorrido que puede iniciarse desde Orihuela y que combina a la perfección cultura y naturaleza.

Los 1.001 Sabores de la gastronomía de la Región de Murcia: un regalo para los sentidos

Es indudable que la gastronomía de la Región constituye uno de sus principales atractivos turísticos. Esta Región está considerada la “Huerta de Europa”, debido a la gran cantidad de productores de frutas y verduras de excepcional calidad que hay en ella.

Las conservas y los salazones también ocupan una posición importante en la cocina murciana gracias al legado de los romanos; así como el arroz y los cítricos por parte de los musulmanes.

No te olvides del arroz caldero, un riquísimo arroz caldoso característico de la zona de Cartagena y el Mar Menor. Si te apetece más ir de tapas, nada como la “marinera”. ¿Y para el postre? ¡El típico paparajote!

