Dr. Enrique Bernal: La desinformación y la caída de la segunda dosis reabren la puerta al sarampión

España ha dejado de ser territorio libre de sarampión tras constatarse transmisión autóctona mantenida durante más de un año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así lo explicó en Más de uno el Enrique Bernal, jefe de Medicina Interna del Hospital General Universitario Reina Sofía, quien subrayó que no estamos ante una epidemia, pero sí ante un incremento "considerable" de casos que exige reforzar la vigilancia y la vacunación.

Los datos lo confirman: 227 casos en 2024 y 397 en 2025 en España. El patrón se repite en Europa, donde se ha pasado de poco más de 3.000 casos a superar los 35.000 en un solo año. El virus, recordó Bernal, no es banal y puede provocar complicaciones graves, especialmente en población infantil.

Entre las causas, el especialista señaló bolsas de personas no vacunadas o con pauta incompleta, un descenso de la cobertura en la segunda dosis, el aumento de casos importados y, de forma destacada, la reticencia vacunal alimentada por la desinformación. El sarampión es extremadamente contagioso: su R₀ oscila entre 12 y 18, lo que obliga a mantener coberturas superiores al 95% para asegurar la inmunidad de grupo. En España, la primera dosis supera el 97%, pero la segunda se sitúa en torno al 93-94%.

La vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y paperas) se administra actualmente a los 12 meses y a los 4 años, aunque se estudia adelantar la segunda dosis a los 24 meses para mejorar la protección precoz. Bernal insistió en que los efectos adversos graves son excepcionales y que los más frecuentes son leves y transitorios.

En la Región de Murcia, la situación es contenida: tres o cuatro casos en los dos últimos años, muy lejos del brote de 2010 en Jumilla, que rozó el centenar. Aun así, el mensaje es claro, vigilar, informar y vacunar. Para los nacidos antes de 1978, la probabilidad de inmunidad es alta por contacto previo con el virus, por lo que no se recomienda revacunación sistemática en adultos mayores.