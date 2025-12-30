Tiempo de enfermeras

La enfermería murciana desarrolla una herramienta pionera para detectar el uso compulsivo de internet en adolescentes

La enfermera e investigadora María Abellaneda Millán analiza en su tesis doctoral los factores de riesgo del uso problemático de internet y crea, mediante machine learning, un sistema predictivo que permite detectar de forma precoz conductas peligrosas.

Julián Vigara

Murcia |

María Abellaneda, doctora en Enfermería

En el espacio Tiempo de Enfermeras, de Más de uno Murcia, conversamos con la enfermera María Abellaneda Millán, autora de la tesis doctoral, Análisis predictivo del uso compulsivo de internet en adolescentes. Su investigación aborda una de las grandes preocupaciones actuales en el ámbito educativo, familiar y sanitario: cuándo el uso cotidiano de internet entre los jóvenes deriva en un comportamiento descontrolado y con impacto en su salud física, emocional y social.

A partir del estudio de diferentes variables y patrones de conducta, María Abellaneda ha desarrollado una herramienta innovadora basada en machine learning capaz de identificar de forma temprana señales de riesgo y anticipar posibles problemas de adicción tecnológica. Un avance que sitúa a la enfermería en primera línea de la investigación y que abre nuevas posibilidades para la prevención, el acompañamiento profesional y la protección del bienestar de los adolescentes.

