La enfermería, clave en la atención sanitaria a las personas con síndrome de Down

El sistema sanitario no está preparado ni adaptado para atender a las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Así lo considera Laura Morcillo Ruiz, enfermera del centro de día de ASSIDO Murcia en Casillas, que defiende la creación de una unidad de salud específica en la Región, proyecto que se aborda en las I Jornadas de Salud y Síndrome de Down organizadas por la entidad.

Morcillo participó en Tiempo de enfermeras, el espacio que Onda Cero Murcia emite los martes junto al Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, donde describió un trabajo que va más allá de los cuidados clínicos. La enfermería de ASSIDO atiende de forma directa a usuarios y familias, aplica tratamientos puntuales, controla la alimentación en el comedor (con especial atención a la celiaquía y la obesidad) y realiza valoraciones para detectar posibles alertas de salud. Entre sus tareas figura también el seguimiento de las personas insulinodependientes, a las que se forma para que sean lo más autónomas posible. Todo ello, subrayó, con “apoyo emocional y escucha activa”.

Barreras en el hospital

Según la enfermera, el principal obstáculo en los hospitales es la accesibilidad cognitiva, ya que algunas de estas personas no tienen lectoescritura. A ello suma que, por desconocimiento del síndrome, se producen en ocasiones derivaciones a especialistas y pruebas médicas innecesarias. “Necesitan unidades de referencia donde poder ser derivados desde atención primaria para tener un abordaje holístico por un médico especializado”, afirmó.

Salud a lo largo de la vida

Morcillo explicó que, por su condición genética, este colectivo presenta con más frecuencia patologías del sistema endocrino (hipotiroidismo, diabetes tipo 1 y obesidad) y del sistema inmune (celiaquía e hidrosadenitis). Requiere además seguimiento de problemas oculares y auditivos, de salud mental, de cardiopatías congénitas y de enfermedades neurológicas como el alzhéimer, debido al envejecimiento prematuro.

Participar en los propios cuidados

Para que comprendan mejor su estado de salud, ASSIDO organiza talleres adaptados, con materiales muy visuales, en los que se anticipan situaciones y se enseña a reconocer señales de alerta. La enfermera insistió en que “no se les trate como niños” y en que se les dedique el tiempo que necesiten.

Una unidad específica

La unidad que se plantea en las Jornadas sería un servicio médico especializado, con protocolos de prevención y detección de las patologías más frecuentes, que abordaría la salud de estas personas desde un enfoque integral durante todo su ciclo vital, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

Para garantizar una atención accesible, segura y adaptada, la enfermera reclamó médicos de referencia coordinados con las personas de apoyo y una valoración integral de cada caso. Pidió también mejorar la accesibilidad de los centros sanitarios con pictogramas universales, planos fáciles de entender y zonas diferenciadas por colores.