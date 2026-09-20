El empresario Ángel Bernal hace balance de la Feria en la Tertulia Taurina

Las Tertulias Taurinas de la Feria de Murcia que desde el domingo 13, con la primera corrida de toros del abono, hasta ayer sábado 19 se han venido celebrando en los bajos de la plaza de toros de Murcia, con la dirección y presentación de los periodistas Iñigo Crespo y Francisco Ojados, contaron con el empresario de la plaza, Ángel Bernal, en la tertulia final de este sábado, a la espera de que este domingo 20 se celebre la corrida de rejones. Bernal mostró su satisfacción por la gran corrida de El Parralejo, ganaderos que también fueron protagonistas durante la primera parte de la tertulia, dentro de una feria en la que, según el gerente de Toros Sureste, ha habido cosas buenas y otras menos buenas. En el apartado ganadero, la decepción fue La Palmosilla. EL gran triunfo el de El Parralejo. Destacó el regreso a la feria del cartel con tres toreros banderilleros, las actuaciones toreros como Talavante, Roca Rey, Ureña, y la terne del sábado, con Emilio de Justo, Borja Jiménez y Marco Pérez, y se mostró satisfecho con la novillada, También transmitió al público la responsabilidad que siente al organizar la feria de sus ciudad, en la que pone todo el empeño para ofrecer a Murcia el mejor espectáculo posible.

Los demás invitados valoraron muy positivamente la corrida triunfal de El Parralejo y la actuación de los tres toreros. El Dr. Lirón informó de la última hora de los novilleros heridos en la feria, Angelín, del que dijo que en la enfermería le pareció un novillero que quiere ser alguien en el mundo del toro siendo operado de una grave cornada, y Álvaro Serrano, con lesión en la muñeca y la espalda.