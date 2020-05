El SEPE abonó en mayo 108 millones a 140.000 personas entre ERTES y otras prestaciones.

La inspección de trabajo ha empezado a hacer seguimiento de todos los ERTE para comprobar que se ajustan a derecho. El director del SEPE confirma que la Consejería de Empleo no solicitó ningún informe a la inspección de trabajo para solventar dudas.

Hasta la fecha se han presentado en la región de Murcia 14.273 ERTES a los que hay que sumar otros 1000 presentados por empresas nacionales con centro de trabajo en Murcia. Los trabajadores afectados ascienden a 76.655 trabajadores.

El SEPE ha reconocido ya el 96% de los ERTE presentados que afectan a 73.000 trabajadores. El 4% restante son incidencias que se están resolviendo de manera manual y que tienen que ver errores en las cuentas corrientes. "A las 7.00 de esta mañana hemos recibido un listado de errores de cuentas corrientes que no es problema del trabajador ni de la empresa ni del banco. Son cuentas corrientes que pertenecen a bancos que por absorción ya no existen como Cajamurcia o Banco Mare Nostrum que ahora es Bankia". Los errores en las cuentas bancarias que el SEPE está corrigiendo afectan a 1400 personas.

El SEPE abonó entre el 2 y el 4 de mayo 108 millones de euros (incluidos ERTES y prestaciones que no son ERTES) a 140.000 beneficiarios en la región de Murcia.

Sobre la inseguridad jurídica derivada de aprobar los ERTE por parte de la Consejería de Empleo mediante “silencio positivo” Morales, que no descarta que haya sanciones, ha informado de que la inspección de trabajo ya ha empezado a hacer un seguimiento de todos los ERTES para comprobar si se ajustan a derecho y si obedecen a causas de fuerza mayor. "Si constatan que hay casos en los que no se cumplen los requisitos, el SEPE tendría que reclamar a la empresa el dinero abonado a los trabajadores" advierte Morales.

El director del SEPE ha recordado que la Consejería de Empleo, en caso de dudas sobre si las empresas reunían o no los requisitos para acogerse al ERTE, podría haber solicitado un informe potestativo a la inspección de trabajo “y me consta que esos informes no se solicitaron”.

José Antonio Morales subraya que "no es solo el pago a los trabajadores, es que el ERTE implica un beneficio al empresario en cotizaciones. Las empresas con menos de 50 empleados están exoneradas al cien por cien de cotización y las empresas de más de 50 empleados tienen una exoneración del 75% y es importante revisarlo todo".

Otra cuestión que se está planteando mucho y que preocupa a muchas personas es el tema de los hijos. Morales ha explicado que el SEPE reconoce de oficio el incremento de la cuantía por hijos." La cuantía máxima a percibir de un trabajador sin hijos es de 1098,09 euros y si su base reguladora diaria es superior a 52,29 euros este tope se incrementa si tiene uno o más hijos. Con un hijo el tope se incrementa hasta 1254,96 euros y con dos o más hijos la cuantía asciende hasta 1411,83 euros. Solo estas personas serían perceptoras de este incremento de la cuantía" explica.

Morales ha querido subrayar que tras el sanitario, el segundo escudo frente a esta pandemia es el SEPE que en sus 40 años de historia nunca se había enfrentado a estos números y necesidades. “Somos muy conscientes de que detrás de cada expediente y número hay una familia, una hipoteca, unos gastos y eso es lo que está llevando a todos los funcionarios del SEPE a trabajar sin descanso de lunes a domingo”.

El SEPE en la región de Murcia dispone de una plantilla de 250 funcionarios de los que 200 se dedican a gestionar prestaciones y, prácticamente la totalidad de ellos, están dedicados a la tramitación de ERTES. Según José Antonio Morales "trabajan de lunes a domingo, festivos incluidos, en horario de 7.00 de la mañana a 12.00 de la medianoche".

El trabajo del SEPE se ha incrementado un 354%. Durante todo el año 2019 se tramitaron 4500 ERES y en dos meses han tramitado más de 72.000 ERTES.