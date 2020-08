El concejal de Hacienda de Molina de Segura considera intolerable que el consejero de Hacienda le haya bloqueado en Twitter

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán aduce que José de Haro no ha dejado de insultarle en redes sociales en una clara actitud de acoso. De Haro, por su parte, asegura que el consejero de Hacienda le llama "mentiroso" cuando solo aporta datos.

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, ha bloqueado en Twitter al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Molina de Segura, José de Haro. Según el consejero Celdrán porque no ha dejado de insultarse en redes sociales en una clara actitud de acoso. "Con esta persona es imposible discutir. Pierde las formas" dice.

Tuits entre José de Haro y Celdrán / Onda Cero

Previamente, el concejal de Hacienda de Molina de Segura había calificado de "triste" que el consejero de Hacienda, Javier Celdrán, obviara el carácter voluntaria de la norma relativa a la cesión del remanente de los ayuntamientos con superávit.

Tuits Celdrán y De Haro / Onda Cero

José de Haro, por su parte, ha dicho que le parece “intolerable, impropio y censurable” el bloqueo tratándose del concejal de hacienda del cuarto municipio de la región de Murcia.

José de Haro ha denunciado en Onda Cero que Molina de Segura está siendo claramente discriminada por el gobierno regional puesto que ocupa el puesto número 45 en inversión per cápita por parte del gobierno regional mientras que los molinenses asumen el pago de 9 millones de euros en competencias impropias.

Además denuncia, que los consejeros del gobierno regional "no atienden las peticiones de reunión de los concejales de Molina de Segura desde que ganó el PSOE las elecciones pasando de 6 a 12 ediles. Es más. Viene el presidente o vienen consejeros a Molina de Segura y ni avisan al equipo de gobierno municipal por una mera cuestión de protocolo y cortesía, pero sí que avisan a sus compañeros del PP".

José de Haro ha explicado que el Plan de Pedanías de la CARM destina 1,8 millones de euros a municipios de más de 50.000 habitantes para los años 2020 y 2021 y a Molina de Segura le han concedido 420.000 euros para los dos años. El edil también denuncia que la CARM "no ha invertido ni un solo euro en Molina de Segura por la DANA de septiembre de 2019 por los cuantiosos gastos adicionales que está ocasionando la pandemia de coronavirus. Tampoco destinará fondo alguno para el inicio del curso escolar en medidas higiénico sanitarias que asumimos como competencias impropias" y añade "la CARM, al mismo tiempo, se apropia de los 220 millones anuales de los fondos estatales a la propicia. La región de Murcia es la única comunidad sin una Ley de Financiación Local".

El concejal de hacienda de Molina de Segura, José de Haro, ha asegurado que el gobierno regional "miente cuando dicen que el gobierno de España va a incautar el remanente de los ayuntamientos puesto que el artículo 3 del Real Decreto establece claramente que la cesión del remanente de tesorería es voluntario". De hecho, Molina de Segura dispone de un remanente de 4,8 millones de euros "que no va a poner a disposición del Ministerio de Hacienda sino que utilizará como colchón que nos va a permitir acceder a financiación adicional que no cuenta en la regla de estabilidad" explica.

El consejero de Hacienda, Javier Celdrán, asegura que no tienen ninguna petición formal de reunión por parte del concejal de Hacienda molinense. Insiste en que ha bloqueado a José de Haro por su "actitud faltona". Celdrán ha explicado que el viernes pasado se reunió con la alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero "en un encuentro como siempre cordial en el que hablamos del dinero que le hemos transferido para el plan de obras y servicios".

Sobre el superávit de los ayuntamientos, el consejero Celdrán explica que "es voluntario lo de cederlo pero nadie que no lo ceda y que además no tenga remanentes en 2019 puede acceder al préstamo de 5000 millones a fondo perdido. Es decir, quien tenga superávit acumulado no puede utilizarlo salvo que lo ceda al Estado y éste se lo devuelve en 15 años”.

Para el consejero de Hacienda “es algo parecido a un chantaje: préstame tu superávit y si has tenido remanente en 2019 te dejo que accedas a un préstamo de 5000 millones de euros”.