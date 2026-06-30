Educación confirma 2.000 plazas de Secundaria y la climatización de todas las aulas murcianas antes de 2030

Educación destinará 89 millones a climatizar los centros y prevé que las aulas murcianas estén listas en 2030

El Debate del Estado de la Región dejó la semana pasada tres de los anuncios más relevantes del curso para el sistema educativo murciano: un plan de climatización dotado con 89 millones de euros, la mayor oferta de empleo docente de la historia regional y un nuevo decreto de convivencia escolar que reabre el debate sobre disciplina y acoso en las aulas. El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha desgranado este jueves en Más de uno Murcia el calendario y los detalles de las tres medidas.

Climatización: «proyectos a la carta» centro a centro

La climatización de los colegios no admite, según el consejero, una solución única. Una parte importante del parque educativo (con una vida media de 45 años) se construyó sin previsión de sistemas de refrigeración, lo que obliga a diseñar un proyecto de ejecución específico para cada centro, en función de su orientación, sus materiales y, sobre todo, el estado de su instalación eléctrica.

El plan arrancará con una auditoría energética de los centros más ineficientes. La Región cuenta con más de 500 centros públicos, de los que aproximadamente 200 requerirán una actuación de mayor calado. Antes de instalar el aire acondicionado será necesario reforzar la potencia eléctrica de cada edificio, un trabajo que -advirtió Marín- «no se puede hacer de un verano o de un curso para otro». Mientras se ejecutan los proyectos más complejos, la Consejería habilitará soluciones provisionales para paliar los efectos de las altas temperaturas.

El consejero recordó que en los últimos seis años ya se ha mejorado la eficiencia energética de un centenar de centros, con una inversión ejecutada de 80 millones de euros. Con el nuevo plan, fijó como horizonte realista que en 2030 todas las aulas de la Región estén preparadas para afrontar episodios de calor extremo.

Récord histórico: 2.000 plazas para Secundaria en 2027

La oferta de empleo público docente prevista para 2027 -al menos 2.000 plazas para Secundaria y Formación Profesional- es, según Marín, la cifra más alta jamás convocada en la Región de Murcia. El objetivo es reducir la temporalidad de las plantillas hasta el 8%, el umbral que recomienda la UE.

La distribución por especialidades aún está pendiente de negociación con los sindicatos, aunque el consejero adelantó que las ramas científicas y de Formación Profesional concentrarán buena parte de la oferta, ante la fuga de profesionales hacia el sector privado en esos ámbitos. Marín subrayó que, a lo largo de la legislatura, se habrán convocado más de 6.000 plazas de oposición a cuerpos docentes entre Primaria y Secundaria, en el marco del proceso de estabilización de empleo público iniciado en 2021.

Decreto de convivencia: desaparecen las «faltas leves» y tolerancia cero con el acoso

El tercer gran anuncio es la tramitación del nuevo decreto de convivencia escolar, que sustituirá al vigente desde 2016. La Consejería iniciará mañana un calendario de reuniones con los equipos directivos y trasladará el texto a los sindicatos, después de que el sindicato SIDI mostrara su preocupación por la posible desaparición de las faltas leves recogidas en la norma actual.

Marín confirmó que, en efecto, el concepto de falta leve desaparece del nuevo texto: «no hay conductas leves contrarias a la convivencia», señaló, y defendió que los centros deben ofrecer un clima de disciplina que permita aprender sin normalizar comportamientos disruptivos.

Entre los cambios más significativos del régimen sancionador:

Acoso escolar. Tolerancia cero. Frente al modelo anterior, que contemplaba la expulsión de hasta un mes o el cambio de centro del acosador, el nuevo decreto establece que la única vía sancionadora será el cambio de centro, de forma que el agresor deje de compartir entorno con la víctima.

Tolerancia cero. Frente al modelo anterior, que contemplaba la expulsión de hasta un mes o el cambio de centro del acosador, el nuevo decreto establece que la única vía sancionadora será el cambio de centro, de forma que el agresor deje de compartir entorno con la víctima. Comedor y transporte escolar. El régimen disciplinario se extiende a ambos espacios, identificados como entornos donde la convivencia es más laxa y se concentran más conflictos.

El régimen disciplinario se extiende a ambos espacios, identificados como entornos donde la convivencia es más laxa y se concentran más conflictos. Uso del móvil en el aula. Pasa de considerarse falta leve a falta grave.

Pasa de considerarse falta leve a falta grave. Simplificación administrativa. Se reducirá la burocracia asociada a la apertura y resolución de expedientes, con el objetivo de que las sanciones no se demoren.

El consejero situó la entrada en vigor del decreto antes del final de la presente legislatura, con el objetivo de que esté operativo para el curso 2027-2028.