"La economía social retrocede a cifras presupuestarias de hace 20 años tras el recorte del 35% por parte del Gobierno Regional"

El presidente de la Unió de Cooperativas de la Región de Murcia -UCOMUR-, Juan Antonio Pedreño, lamenta que a los pocos meses de firmar el pacto por la economía social y comprometer unas partidas de inversión previamente negociadas y pactadas con el sector, el Gobierno Regional haya recortado un 35% la partida para economía social. El presupuesto en 2021 ascendió a 7,2 millones de euros y en 2022 es de 5,2 millones de euros.

"Es un recorte muy importante que tendrá repercusiones negativas en la creación de empleo en un año que debe ser de recuperación. Son años en los que hay que poner el acento en este modelo de empresa que tan buenos resultados está dando. De verdad que no lo entendemos y lamentamos que el PP votase en contra de la enmienda socialista para mantener las partidas y evitar un recorte tan importante en partidas clave que inciden directamente en el empleo" dice Pedreño.

Según Pedreño, la consejera de Empresa, Valle Miguelez, justifica el recorte por la reducción de las partidas Covid que vienen del Gobierno de España. "Es el único razonamiento que nos han trasladado y discrepamos mucho de esa apreciación. No deja de ser una excusa. Dentro de su consejería, por ejemplo, el INFO podía haber reducido su presupuesto de 50 a 48 millones y haber evitado así el recorte de 2,2 millones a la economía social que no está justificado si vemos las cifras de creación de empresas y de empleo directo. Más de 2000 cooperativas y 30.000 empleos directos".

"Hemos retrocedido a cifras presupuestarias en economía social de hace 20 años" subraya Pedreño y se pregunta "qué pasará el año que viene o al siguiente cuando ya no haya fondos Covid. ¿Qué hacemos entonces en el papel que hemos firmado con el Gobierno Regional?. Es muy difícil de entender el argumento esgrimido por la consejera Miguelez porque la economía social no depende del fondo Covid como no dependía en 2019 ni en 2018 ni hace cuatro años".

Pedreño afirma, con cierta indignación, que con este recorte tan importante "están frenando el cambio que se está produciendo" y cita como ejemplo que de las 60 cooperativas industriales creadas en España durante el primer semestre de 2021, 10 de ellas se han creado en la Región de Murcia. "Solo nos supera Valencia con 17 cooperativas industriales. En Andalucía han sido 8, en el País Vasco han sido 5".

El Gobierno Regional comprometió en junio 24 millones para la economía social

El pasado 18 de junio de 2021, el presidente López Miras presidió la firma del quinto pacto por la economía social entre el Gobierno Regional, UCOMUR, Ucoerm, Amusal, Fecoam, Fecamur y Adeirmur. Según informó el Ejecutivo Regional, el pacto permitirá crear 1000 empresas y 5000 puntos de trabajo en cuatro años con una inversión de 24 millones de euros.

Distribución inversiones quinto Pacto Economía Social | Onda Cero

Las acciones contempladas en el Pacto son las siguientes: programas de creación de empleo, ayudas para la incorporación de socios trabajadores, ayudas a las aportaciones de capital, ayudas para las inversiones de las empresas de economía social, asistencia técnica en creación de empresas de economía social, potenciación de las empresas de inserción, incorporación de la economía social en la enseñanza universitaria, incremento de la visibilidad de la economía social, fomento de la Responsabilidad Social Corporativa en las universidades públicas y desarrollo de proyectos europeos que favorezcan la creación, sostenibilidad y desarrollo de experiencias de inserción socio-laboral de personas en riesgo o situación de exclusión.

En la Región de Murcia hay 2.100 empresas y entidades de economía social, que emplean a 25.000 personas y que se dedican principalmente al sector servicios (59,3 por ciento), agricultura (27,6 por ciento), industria (7,7 por ciento) y construcción (5,4 por ciento). El presidente señaló que “el Gobierno regional siempre ha sido consciente de la importancia de este sector y prueba de ello es que llevamos más de 20 años trabajando junto a empresas y asociaciones de economía social, suscribiendo de forma periódica acuerdos y estrategias para fomentar su crecimiento”.

La Región ha destacado durante más de 20 años por su capacidad para crear empleo en el ámbito de la economía social, teniendo claramente un liderazgo por delante de comunidades autónomas con presencia histórica de cooperativas como el País Vasco, Cataluña o Andalucía. La Región ocupa el primer puesto nacional en comunidades en creación de cooperativas por cada 100.000 habitantes y es la tercera en creación de empleo, sólo por detrás de País Vasco y Navarra.