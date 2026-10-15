Dongfeng llega a Murcia con dos SUV electrificados: el VIGO, 100 % eléctrico, y el MAGE, híbrido enchufable de 299 CV

Los concesionarios MOTORKAI del Grupo Huertas exponen ya en Murcia los nuevos Dongfeng VIGO y Dongfeng MAGE, dos SUV electrificados con propuestas muy distintas para el conductor que busca moverse sin gasolina o viajar sin preocuparse por la recarga.
El VIGO es el más compacto, con 4,30 metros, y es 100 % eléctrico. Su motor de 163 CV y su batería de 51,87 kWh le permiten, según la marca, una autonomía combinada de 340 kilómetros, que asciende a 521 en uso urbano. Admite carga rápida de hasta 167 kW, con la que puede pasar del 30 % al 80 % de batería en unos 18 minutos en condiciones óptimas.
Entre sus argumentos prácticos figura un maletero de 500 litros, al que se suman 49 litros en un compartimento delantero, y un portón trasero dividido cuya parte inferior se abate en horizontal y sirve como superficie de apoyo.
El MAGE, de 4,69 metros, es el primer híbrido enchufable de Dongfeng que se comercializa en España. Combina un motor de gasolina 1.5 turbo con una unidad eléctrica y entrega 299 CV en conjunto. Su batería de 17 kWh da para 89 kilómetros en modo eléctrico, y la autonomía total anunciada alcanza los 1.200 kilómetros. Ofrece además 525 litros de maletero, pantalla central de 14,6 pulgadas, cámara de visión 540º y asistentes avanzados a la conducción.
Ambos modelos cuentan con la etiqueta Cero de la DGT y con siete años o 300.000 kilómetros de garantía para el vehículo. La batería de alta tensión y el sistema eléctrico de propulsión están cubiertos durante diez años, sin límite de kilometraje.