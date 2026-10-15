Dongfeng llega a Murcia con dos SUV electrificados: el VIGO, 100 % eléctrico, y el MAGE, híbrido enchufable de 299 CV

Los concesionarios MOTORKAI del Grupo Huertas exponen ya en Murcia los nuevos Dongfeng VIGO y Dongfeng MAGE, dos SUV electrificados con propuestas muy distintas para el conductor que busca moverse sin gasolina o viajar sin preocuparse por la recarga.

El VIGO es el más compacto, con 4,30 metros, y es 100 % eléctrico. Su motor de 163 CV y su batería de 51,87 kWh le permiten, según la marca, una autonomía combinada de 340 kilómetros, que asciende a 521 en uso urbano. Admite carga rápida de hasta 167 kW, con la que puede pasar del 30 % al 80 % de batería en unos 18 minutos en condiciones óptimas.

Entre sus argumentos prácticos figura un maletero de 500 litros, al que se suman 49 litros en un compartimento delantero, y un portón trasero dividido cuya parte inferior se abate en horizontal y sirve como superficie de apoyo.

El MAGE , de 4,69 metros, es el primer híbrido enchufable de Dongfeng que se comercializa en España. Combina un motor de gasolina 1.5 turbo con una unidad eléctrica y entrega 299 CV en conjunto. Su batería de 17 kWh da para 89 kilómetros en modo eléctrico, y la autonomía total anunciada alcanza los 1.200 kilómetros. Ofrece además 525 litros de maletero, pantalla central de 14,6 pulgadas, cámara de visión 540º y asistentes avanzados a la conducción.

Ambos modelos cuentan con la etiqueta Cero de la DGT y con siete años o 300.000 kilómetros de garantía para el vehículo. La batería de alta tensión y el sistema eléctrico de propulsión están cubiertos durante diez años, sin límite de kilometraje.