Dónde ver el eclipse del 12 de agosto en la Región de Murcia: actividades y puntos de observación

La Región de Murcia se prepara para vivir el próximo 12 de agosto uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años, un eclipse total de Sol que no se contemplaba en España desde 1905, hace más de un siglo. Aunque la franja de totalidad no atravesará la Región, el eclipse podrá disfrutarse prácticamente en su totalidad desde distintos puntos del territorio murciano. Así, en ciudades como Águilas alcanzará una visibilidad del 97 %, mientras que en municipios como Yecla el porcentaje se elevará hasta el 99 %.

¿A qué hora dará comienzo el eclipse en Murcia?

En la ciudad de Murcia, el eclipse dará comienzo a las 19:40:51 horas y alcanzará su punto máximo a las 20:35':23". Uno de los aspectos más llamativos de este fenómeno es que coincidirá con la puesta de sol. En ese momento, el astro apenas se elevará cuatro grados sobre el horizonte, en dirección oeste-noroeste, antes de ocultarse definitivamente a las 21:01':34" horas, apenas unos minutos después del máximo del eclipse.

¿Cuáles son los mejores lugares de nuestra Región para verlo?

Entre los enclaves más recomendables destacan el litoral de Águilas, Mazarrón y Cartagena, donde la cercanía al mar ofrece una excelente visibilidad del horizonte; los miradores del Altiplano de Yecla y Jumilla, donde el eclipse alcanzará uno de los mayores porcentajes de ocultación; y diversos puntos elevados del Noroeste, como Caravaca de la Cruz o Moratalla, que también ofrecerán unas condiciones privilegiadas para la observación.

Además, se han organizado eventos y actividades especiales para esa jornada en toda la Región. Estas son algunas de las más destacadas:

Cómo observar este fenómeno de forma segura

Para poder observar el eclipse de forma segura, la Agencia Espacial Europea (ESA) recomienda el uso de gafas para eclipses homologadas que cumplan la normativa ISO 12312-2. No se deben utilizar gafas de sol convencionales ni mirar de forma directa al Sol, ya que puede provocar graves lesiones oculares.

Las gafas de protección solo deben retirarse durante la fase de totalidad del eclipse y deben volver a colocarse inmediatamente en cuanto comience a aparecer el primer rayo de Sol.

Redacción: Maite Cantero